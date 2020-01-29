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Yılmaz Vural resmen Akhisarspor'da

Yılmaz Vural resmen Akhisarspor'da

29 Ocak 2020 Çarşamba 15:14
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Yılmaz Vural resmen Akhisarspor'da

AKHİSAR - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor, Yılmaz Vural'la sözleşme imzaladı. Alınan kötü sonuçların ardından Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, Vural'ı ilçeye davet etti. Yönetim, Yılmaz Vural'la yaptığı görüşmelerin ardından tecrübeli teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Yılmaz Vural, Akhisarspor'la Süper Lig'e yükseleceklerine inandığını belirterek, "Anlaşma tüm camiamıza hayırlı olsun. Birlik ve beraberlikle Akhisarspor'u Süper Lig'e taşıyacağız" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yılmaz VuralAkhisarspor
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