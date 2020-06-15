Yılmaz Vural: Eskisinden de iyi durumdayız

AKHİSAR - Lige 19 Mart'ta ara verilmeden önce son 5 maçından 4 galibiyet, 1 beraberlik çıkartarak Play-Off hattında iddialı bir konuma gelen Akhisar'da Vural, "Haftalardır çok iyi çalışıyoruz. Eskisinden de iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Fiziksel ve psikolojik olarak hazır durumdayız. Kadro içinden 22 kişiyle çift kale maçlar yapıyoruz. Bu maçlarda sahaya çıkan iki takımımız da ligde zirveye oynayabilecek durumda" dedi.

Altay'ın güçlü bir rakip olduğunu belirten Yılmaz Vural, "Herkesin hedefi var. Rakibin kim olduğu değil bizim ne yapacağımız önemli. Son 6 haftada iyi çalışan, futbolun doğrularını yapan takımlar hedefine ulaşacak" diye konuştu.