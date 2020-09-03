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Yıldız atletler İstanbul'da piste çıkıyor

İstanbul’da bu yıl yeniden hizmete açılan Burhan Felek Kompleksi Ekrem Koçak Atletizm Pisti’nde 2000 yılından yapılacak sonra ilk Türkiye Büyükler Şampiyonası, yarın ve cumartesi günü yıldız atletlerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

03 Eylül 2020 Perşembe 16:02
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Yıldız atletler İstanbul'da piste çıkıyor

İSTANBUL - 87. Türkiye Büyükler ve U23 Atletizm Şampiyonası, Üsküdar’daki Burhan Felek Spor Kompleksi içinde bulunan Ekrem Koçak Atletizm Pisti’nde 4-5 Eylül günlerinde yapılacak. 19-20 Eylül’de Romanya’nın Cluj kentindeki Balkan Atletizm Şampiyonası’nın seçmesi niteliğindeki şampiyonaya birçok ünlü atlet katılacak. Açık (Open) kategoride düzenlenecek organizasyonda Lübnan’dan üç, Katar’dan da altı atlet misafir statüsünde yarışırken, toplamda 520 atlet 42 branşta kürsü peşinde koşacak.

1-2 Eylül’de Türkiye U20 Şampiyonası için atletleri ağırlayan Ekrem Koçak Pisti’nde son büyükler şampiyonası 2000 yılında yapılmıştı. İstanbul’daki son Türkiye Büyükler Şampiyonası ise 2015 yılında ENKA Pisti’nde gerçekleştirilmişti.

Organizasyonda 100 metre erkekler finali, aynı zamanda 75. Cezmi Or Kupası olarak değerlendirilecek ve yarışın galibine kupa verilecek. 100 metrede Türkiye rekortmeni Jak Ali Harvey’in yanı sıra U23 rekortmeni Kayhan Özer, geçen hafta U20 rekorunu yenileyen Umut Uysal da boy gösterecek. Şampiyonada öne çıkan isimler arasında Alperen Acet, Özkan Baltacı, Eşref Apak, Mikdat Sevler, Özlem Becerek gibi rekortmen atletler de bulunuyor.

Türkiye Büyükler ve U23 Atletizm Şampiyonası kapsamında ayrıca dekatlon ve heptatlonda da birinciler belirlenecek. Şampiyonanın ardından teknik kurulun belirleyeceği kadro, 2020 pist sezonunun son yarışması için Romanya’ya gidecek ve Balkan Şampiyonası’nda ay-yıldızlı formayı giyecek.

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Yıldız Atletler İstanbulda Piste çıkıyor
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