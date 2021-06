Yıldırım'da halter rüzgarı

MUSTAFA YILDIZ

BURSA-Türkiye Halter Federasyonu U15 ve Yıldızlar Halter Türkiye Şampiyonası, Yıldırım Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Şampiyonaya 45 ilden; 246 erkek ve 130 bayan halterci olmak üzere toplam 376 sporcu katıldı. Kıran kırana geçen şampiyonanın ardından dereceye giren sporculara ödülleri Türkiye Halter Federasyonu Başkan Vekili Mevlüt Ataseven, Bursa Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Yıldırım Belediyesi Başkan Vekili Selim Yolgeçen, Yıldırım Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Demirci, Osmangazi Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü Fedai Din, Halter Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Sunay Bulut ve Yıldırım Belediyesi Spor Kulübü Başkan Vekili Muammer Özbey’in de katıldığı törenle teslim edildi.

YILDIRIMLI SPORCUDAN TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU . Türkiye Halter Federasyonu U15 ve Yıldızlar Halter Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Yıldırım Belediyesporlu halterciler büyük başarıya imza attı. U17 kategorisi 96 kiloda yarışan Mervan Doğan koparmada 133, silkmede 155 ve toplamda 288 kilo kaldırarak Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Yıldırım Belediyespor’un U17 kategorisi 89 kiloda mücadele veren sporcusu Sinan Taban, koparmada 115 silkmede 145 toplamda ise 260 kilo kaldırarak Türkiye ikincisi oldu. Yıldırım Belediyespor’un U15 kategorisi 55 kiloda yarışan sporcusu Emre Öztürk ise koparmada 55 silkmede 65 toplamda da 120 kilo kaldırarak Türkiye üçüncüsü oldu. Şampiyonada dereceye giren sporcuları tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Ulusal çaptaki bir şampiyonanın Yıldırım’da yapılması bizler için çok değerli. Özellikle, Halter Federasyonu’nun düzenlediği bir etkinliğin, gelmiş geçmiş en büyük haltercilerden Naim Süleymanoğlu’nun adını taşıyan bir spor kompleksinde yapılmasını da ayrıca anlamlı buluyorum. Şampiyonada dereceye giren ve mücadele veren tüm sporcuları tebrik ediyorum. Yıldırım Belediyesporlu genç sporcularımızın başarıları da bizler için yarı gurur kaynağı oldu. Sporcularımızdan Türkiye şampiyonu olan Mervan Doğan’ı, Türkiye ikincisi olan Sinan Taban’ı ve Türkiye üçüncüsü olan Emre Öztürk’ü yürekten kutluyor, alınlarından öpüyorum” ifadelerini kullandı. Ev sahipliği yaptıkları Türkiye Halter Federasyonu U15 ve Yıldızlar Halter Türkiye Şampiyonası’nın, ‘Spor Kenti Yıldırım’ vizyonuna önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “İnsan merkezli belediyecilik anlayışımız gereği, her ne iş yaparsak yapalım insanı önceliyoruz. Yaptığımız her işin hemşehrilerimize bir katkısı olsun istiyoruz. Spor da insanlara dokunmanın bir yolu. Çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimleri açısından spor son derece önemli. Bu bilinçle, ilçemizi spor tesisleriyle donatıyoruz. Her vatandaşımızın kolayca ulaşabileceği spor tesislerini ilçemize kazandırıyoruz, eskiyen tesisleri yeniliyor ve modernize ediyoruz. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi, Ulus Kadın Spor Merkezi, Fidye Kızık Spor Tesisi, Akçağlayan Spor Sahası, Yiğitler Spor Sahası, Beyazıt Halı Sahası kısa sürede ilçemize kazandırdığımız spor yatırımları arasında yer alıyor. Mimar Sinan ve Dr. Sadık Ahmet Spor tesislerimizi de yeniliyoruz. İlçemizdeki amatör spor kulüplerini destekliyoruz. Sporu ve sporcuyu destekleyen çalışmalarımız aralıksız devam edecek diye konuştu.