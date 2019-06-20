Yeşil sahada hakem, ringde şampiyon

ANTALYA - Meltem Jülide Erol, dövüş sporuna ilgisinden dolayı 7 yıl önce muay thai ve kick boksa başladı. İlk yılında muay thai ve kick boks sporunda Türkiye üçüncülüğü elde eden Erol, iki branşta ulusal ve uluslararası müsabakalarda madalya kazandı. Muay thai sporunda 4 yıl önce Avrupa Kupası'nda üçüncülük kazanan Meltem Jülide Erol, 2016'daki Türkiye şampiyonasında da bronz madalyanın sahibi oldu.



HEM DÖVÜŞÇÜ HEM HAKEM



Kazandığı madalyalarla ailesini gururlandıran milli sporcu, dövüş sporlarıyla uğraştığı dönemde hayatını kaybeden futbolcu arkadaşından etkilenerek futbol hakemliği kursuna başladı. İlk yılında amatör liglerde yan hakem olarak görev alan Meltem Jülide Erol, küçük yaş gruplarında da hakemlik yaptı. 2017 yılında katıldığı kick boks Türkiye şampiyonasında bronz madalya kazanan Erol, antrenman sürecinde yaşadığı sakatlık nedeniyle dövüş sporlarına 2 yıl ara vermek zorunda kaldı. Bu dönemde hakemliğe devam eden Meltem Jülide Erol, 3 yıldır amatör ligdeki farklı yaş gruplarında yan ve orta hakem olarak görev aldı.



HAYALİ DÜNYA ŞAMPİYONU DÖVÜŞÇÜ OLMAK



Sakatlığının geçmesinin ardından Antalya Spor Salonu'nda antrenör Yasin Urlu yönetiminde muay thai antrenmanlarına devam eden milli sporcu Erol, ulusal ve uluslararası şampiyona hazırlıklarını sürdürüyor. Çok sevdiği hakemlik ve muay thai sporunu bir arada sürdürmek istediğini anlatan Jülide Erol, "İlk önce Türkiye şampiyonluğunu kazanarak, milli takıma seçilmeyi istiyorum. Hayalim Avrupa ve dünya şampiyonluğunu kazanmak" dedi.



HEDEFİ FIFA KOKARTI



Antalya bölgesi aday hakem klasmanında yer alan Meltem Jülide Erol, dövüş sporlarındaki başarısını hakemlikte de yeşil sahalara aktardı. Hakemlik hayatını başarıyla sürdürmeyi hedeflediğini anlatan Jülide Erol, FIFA kokartlı yardımcı hakem olmayı hedeflediğini söyledi. Hakemlikte İzmir bölgesinden Melis Özçiğdem'i, yardımcı hakemlikte de Antalya bölgesinden Deybet Gök'ü örnek aldığını anlatan Jülide Erol, spor hayatındaki başarının yeşil sahada güvenini artırdığını vurguladı.



FUTBOLCULARDAN 'İTİRAZ ETMEYE KORKUYORUM' ŞAKASI



Hakemlik yaparken yaşadığı ilginç anları anlatan Jülide Erol, taraftarın sık sık 'Git evinde yemek yap. Ofsayt ne biliyor musun?' gibi söylemlerine maruz kaldığını dile getirdi. Bu tip söylemlere üzülse de sakinliğini koruyup, gülümseyerek tepki verdiğini belirten Jülide Erol, "Futbolcular 'Hem dövüşçü, hem hakemsin, kararlarına itiraz etmeye korkuyorum' diye şakalaşıyor. Hakemlikte verdiğim kararlarda ne sert, ne de yumuşak tavır gösteriyorum. Kararlılığımı ortaya koyacak ifadelerle futbolculara itiraz edilmemesi gerektiğini anlatıyorum. Maça çıkarken genelde takım kaptanları futbolculara, 'Sahada kadın hakem var, konuşmalara ve davranışa dikkat edin' uyarısında bulunuyor. Bu da güzel bir şey, futbolcuların hem hakem, hem de bir kadın olmama saygısını gösteriyor" dedi.



'FUTBOLCUDAN HAKEM KARARINA SAYGILI OLMASINI BEKLİYORUM'



Karşılaşmalarda futbolcuların birbiriyle tartışmasına sık sık tanıklık ettiğine değinen Jülide Erol, "Tartışan futbolculara, sporcu ahlakına uygun davranışta bulunmaları uyarısında bulunuyorum. Dövüş sporlarıyla ilgileniyorum ancak sporda şiddetin yeri olmadığını düşünüyorum. Dövüş sporuna ilgimin şiddete eğilimli gibi algılanması çok yanlış. Futbolcuların hakemin verdiği karara daha saygılı olmasını bekliyorum. Hakemlerin iki takıma da haksızlık yapmama adına kararlarını dikkatli verme çabasını futbolcuların unutmaması gerekir" diye konuştu.