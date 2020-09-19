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Yeni Malatyaspor - Göztepe: 1-1

Süper Lig'in 2'nci haftasının açılış maçında Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında seyircisiz oynandı.

19 Eylül 2020 Cumartesi 09:48
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Yeni Malatyaspor - Göztepe: 1-1

13'üncü dakikada Issam, rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.

17'nci dakikada Hafez'in ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çektiği şut, defans tarafından engellendi.

19'uncu dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Halil Akbunar topu durdurup, kaleye şutunu çekti. Halil'in vuruşunda top kaleci Herrera'nın kollarının arasından ağlara gitti: 0-1.

28'inci dakikada Alpaslan'ın ceza sahası içerisinde Youssouf'a yaptığı müdahale sonrası, hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Adem fileleri havalandırdı: 1-1.

37'nci dakikada Adem Büyük, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden kaleyi yokladı, Göztepe'nin file bekçisi İrfan topu kurtardı.

41'inci dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışına iyi yükselen Atınç, kafayı vuruşunu yaptı. Top direğin dibinden auta çıktı.

54'üncü dakikada ceza sahası sol çaprazında önünde topla buluşan Adem gelişine sert vurdu. Top yan ağlarda kaldı.

63'üncü dakikada ceza sahası içinde topu alan Halil Akbunar, sol çaprazdan şutunu çekti, kaleci Herrera kurtardı.

69'uncu dakikada ceza sahasının dışından sol çaprazdan kaleyi gören Cueva'nın şutunda top defansta kaldı.

81'inci dakikada sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Tripic ceza sahasına ortasını yaptı, savunma topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 eşitlik ile sonuçlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporGöztepeSüper LigFutbol
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