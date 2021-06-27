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Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda şampiyon Türkiye

49. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda şampiyon Türkiye

27 Haziran 2021 Pazar 16:51
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Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda şampiyon Türkiye

İSTANBUL / DHA 

49. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda toplam 22 madalya kazanan Türkiye, serbest stilde 171 puanla şampiyon, kadınlarda 143 puanla ikinci oldu.

İstanbul'da, koronavirüs pandemisine karşı alınan önlemler çerçevesinde seyircisiz olarak düzenlenen turnuva sona erdi. Dün 2 altın, 3 gümüş, 5 de bronz madalya kazanan milliler, bugün ise 1 altın, 3 gümüş ve 8 bronz ile toplamda 22 madalya elde etti.

Bugün yapılan müsabakalarda 92 Kg'da Selim Yaşar altın, aynı kiloda Erhan Yaylacı ve 125 Kg'da Fatih Yaşarlı gümüş, 61 Kg'da Ahmet Duman, 70 kg Selahattin Kılıçsallayan, 79 Kg Hasan Emin Gürbüz, 92 Kg Samet Özarslan, 125 kg Anıl Berkay Kılıçsallayan, Oktay Güngör bronz madalya kazandılar. Kadınlarda ise 76 Kg Mehtap Gültekin gümüş, 53 Kg Rahime Arı, 76 Kg Ayşegül Özbeğe de bronz madalyanın sahibi oldu.

Böylelikle milliler 49. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nı toplam, 22 madalya ile tamamladı. Türkiye Serbest stilde topladığı 171 puanla şampiyon olurken, İran 159 puanla ikinci, Gürcistan 93 puanla üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise Bulgaristan 145 puanla birinci olurken, Türkiye 143 puanla ikinci, Kazakistan 132 puanla üçüncü oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yaşar Doğu Güreş TurnuvasıTürkiyeGüreş
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