Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 32
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1454.42
ALTIN
485.97
DOLAR
8.3629
STERLİN
11.5273
EURO
9.8740
4 öğretim üyesi alınacak
4 öğretim üyesi alınacak
Çankaya Belediye Başkanlığı'ndan araç satışı
Çankaya Belediye Başkanlığı'ndan araç...
175 adet konut satışta
175 adet konut satışta
Orhangazi’de 4 taşınmaz kiraya verilecek
Orhangazi’de 4 taşınmaz kiraya...
Antalya’da 125 İtfaiye Eri Alacak
Antalya’da 125 İtfaiye Eri...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yannick Bolasie, Çaykur Rizespor’da

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 32 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusu Yannick Bolasie ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 

27 Ağustos 2021 Cuma 16:27
5 Okunma
Yannick Bolasie, Çaykur Rizespor’da

Bir süredir Yannick Bolasie transferi için görüşmelerini sürdüren yeşil-mavililer, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton formasını giyinen Kongolu oyuncu ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Oyuncu ile bugün sözleşme imzalanırken, Çaykur Rizespor bu transferi sosyal medya hesaplarından paylaştığı özel bir videoyla duyurdu. Videoda taraftarların, ‘Transfer! Başkanım transfer! Bomba nerede? Bir adam daha lazım. Kim geliyor? Transfer nerede?’ şeklindeki sitemlerinin yanı sıra, Bolasie’nin ‘bombalar patlasın’ ifadelerine yer verildi.

Demokratik Kongo milli takımında forma giyen Yannick Bolasie, geçen sezon Middlesbrough'da çıktığı 15 maçta; 3 gol atıp, 3 de asist yapmıştı. 1989 doğumlu yıldız, kariyerinde Crystal Palace, Everton, Anderlecht, Sporting Lizbon, Middlesbrough gibi önemli takımlarda forma giydi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yannick BolasieÇaykur RizesporFutbolTransfer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Galatasaray'ın hedefi her zaman şampiyonluktur"
"Galatasaray'ın hedefi her zaman şampiyonluktur"
Para halterci Besra Duman: İyi ki varsın Türkiye 
Para halterci Besra Duman: İyi ki varsın Türkiye 
Ali Koç: Gruptaki şansımızı çok yüksek görüyorum
Ali Koç: Gruptaki şansımızı çok yüksek görüyorum
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu
Fatih Terim: Gedson'u sonuna kadar bekleyeceğiz
Fatih Terim: Gedson'u sonuna kadar bekleyeceğiz
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde gruplara adını yazdırdı
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde gruplara adını yazdırdı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı
Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
Olimpiu Morutan, resmen Galatasaray'da
Olimpiu Morutan, resmen Galatasaray'da

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma