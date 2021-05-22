Yağlı güreş sezonu Kumluca'da seyircisiz başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri bir sezon aradan sonra Antalya'nın Kumluca ilçesinde yeniden başladı. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yapılan güreşlere seyirci alınmadı. Güreşlere katılacak pehlivanlara tek tek koronavirüs testi yapıldı. 2 gün sürecek olan güreşler minik boyların müsabakalarıyla başladı.

Yaklaşık 1300 pehlivanın katılacağı güreşler hakkında konuşan Güreş Tertip Komitesi Başkanı ve Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Kumluca 2021 tarihindeki Kumluca Yağlı Güreşleri'nin şu anda açılışını yaptık. Birazdan burada dualar yapacağız. Güreşlerimiz resmen başlamış bulunuyor. 22-23 Mayıs tarihlerinde yaptığımız Türkiye'nin büyük güreşinden birisi olan Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'mizi inşallah kazasız belasız tamamlayacağız" dedi.

Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri Tertip Komitesi Üyesi Kumluca Belediye Spor Kulüp Başkanı Ali Okur da, "2021 yılının ilk yağlı pehlivan güreşlerimizi Kumluca'mızda başlatıyoruz. Güreş camiasına hayırlı uğurlu olsun. Pandemi koşulları altında seyircisiz yürüttüğümüz bu güreşler, Ata sporumuz Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri Tertip Komitesi Üyesi Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Abacıoğlu, "2021 yılının ilk güreş meşalesini Kumluca'dan yakmış bulunuyoruz. Pandemi nedeniyle seyircisiz olarak devam eden güreşlerimizde bütün sporcularımıza başarılar diliyoruz" diye konuştu.

BALABAN İÇİN DESTEK PANKARTI ASILDI

Öte yandan, güreşlere katılmayan 2013-2014 ve 2017 yıllarında Kırkpınar Başpehlivanı olan İsmail Balaban için güreş meydanının girişine Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk tarafından 'Elmalı'mızın gururu sarı fırtınamız, İsmail Balaban'a Survivor'da başarılar diliyoruz' yazılı pankart da asıldı.