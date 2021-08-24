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‘Vurduğun son yumrukla hesabı ödedin’ jesti

TRABZON’da bir pide restoranı sahibi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli’nin evine sipariş ettiği pideye, ‘Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin' yazılı fişle jest yapıp, ücret almadı. Duygulanan Sürmeneli, fişi sosyal medya hesabında paylaşıp pideciye teşekkür etti.

24 Ağustos 2021 Salı 16:05
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‘Vurduğun son yumrukla hesabı ödedin’ jesti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boks 69 kiloda altın madalya kazanarak Türk boks tarihine geçen ve memleketi Trabzon’da coşkuyla karşılanan Busenaz Sürmeneli, yoğun sevgi selinin ardından bulduğu ilk fırsatta evine özlemini çektiği pide için sipariş verdi. Pideyi kuryeden teslim alan Sürmeneli, ücreti ödeyeceği sırada bir sürprizle karşılaştı. Pide restoranı sahibi, sipariş edilen pideye, ‘Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin’ yazılı fişle jest yapıp, ücret almadı. Jest karşısında duygulanan Sürmeneli, fişe dair fotoğrafı, kişisel sosyal medya hesabında paylaşarak teşekkür etti. Paylaşım kısa sürede binlerce takipçiden beğeni alırken, davranışı için pide işletmesine de övgü dolu yorumlarda bulunuldu.

'GURUR DUYDUK'

Restoranın sahiplerinden Abdülkadir Bektaş, altın madalyalı Busenaz Sürmeneli’yi çocukluğundan beri tanıdığını ve bir jest hazırladıklarını söyleyerek, “Busenaz ile ağabey kardeş bağımız var. Yıllarca bu sporla uğraştı, mücadele etti. Allah nasip etti ve bu noktaya geldi. Biz de onunla gurur duyduk. Tokyo’dan döndükten sonra herhalde özlemiş, arayıp ‘bize pide gönder ağabey’ deyince, ‘Dünyaya ismimizi duyurduğun için, yumruklarınla bize altın madalya getirdin, biz sana niye pide göndermeyelim' düşüncesiyle böyle bir jest yapalım dedik. Onun da çok hoşuna gitmiş sosyal medya hesabında paylaşmış. Bizi daha da gururlandırdı. Kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘MADALYASINI ALIR, PİDE YEMEYE GELİR’

Olimpiyat şampiyonu Busenaz’ın sık sık mekana gelerek pide yediğini aktaran Bektaş, “Busenaz’ın bundan önce de Avrupa’da şampiyonlukları olmuştu. Bu ilk madalyası değil. Havalimanında indiği gibi madalyasını alır, pide yemeye gelir.  Bu sabah da ailesiyle birlikte iş yerimizdeydi. Cumhurbaşkanı ziyareti dönüşü, misafirimiz oldu. Cahit hocama da bu sabah ayrı bir jestimiz oldu. Daha önceki eksikliğimizi bu sabah giderdik. Hem Busenaz, hem Cahit hocam bizi gururlandırdı. Bundan sonra da gururlandıracaklarına inanıyorum” dedi.

DHA

Son Güncelleme: 24.08.2021 16:07
Anahtar Kelimeler:
TrabzonPidePideciBusenaz SürmeneliTokyoOlimpiyatŞampiyonBoks
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