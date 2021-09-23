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Voleybolun Sultanları, Ihlara turnuvasında 

Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Kuzeyboru, Galatasaray, Mert Grup Sigorta ve PTT, Aksaray'da düzenlenen Ihlara Turnuvası'nda ter döküyor. 

23 Eylül 2021 Perşembe 10:59
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Voleybolun Sultanları, Ihlara turnuvasında 

Kuzeyboru'nun, ev sahipliğini üstlendiği Aksaray Valiliği tarafından düzenlenen ve 24 Eylül'e kadar sürecek 4 takımlı turnuvada PTT ile Mert Grup Sigorta, Aksaray Kapalı Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. PTT, rakibi karşısında mücadeleyi 23-25, 25-10, 25-13 ve 32-30'luk setlerle 3-1 galip tamamladı.

Turnuvanın ikinci maçında Kuzeyboru, Galatasaray’ı 25-23,25-16  ile 25-16  ve 25-16 ‘lık setlerle 3-1 galip tamamladı. Maç sonu açıklamalarda bulunan Kuzeyboru Spor Kulübü Başkanı Bülent Karaman, "Bu yıl hedefimiz Avrupa ve iyi bir takım kurduk, Aksaray halkının desteğini bekliyoruz. Ihlara turnuvası da şehrin tanıtımına ciddi katkı sağlıyor. Aksaray için çalışıyoruz. Turnuva sezon öncesi bize moral oldu. Pandemiden çıktık ve insanları bir arada görmek ve hayatın devam ettiğini görmek çok güzel. İnşallah daha güzel günlerde bir araya geleceğiz”dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KadınVoleybolIhlara TurnuvasıSultanlar LigiKuzeyboruGalatasarayMert Grup SigortaPTTAksaray
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