Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Voleybol Federasyonu'ndan 500 bin TL destek
Voleybol Federasyonu'ndan 500 bin TL...
Afrika'dan göçen pelikanlar, Karacabey ve Manyas'ta mola verdi
Afrika'dan göçen pelikanlar, Karacabey ve...
Koronavirüs tedavisinde yüksek dozda C vitamini bizde de kullanılıyor
Koronavirüs tedavisinde yüksek dozda C...
Karantinadaki koronavirüs mağdurlarına psikolojik destek
Karantinadaki koronavirüs mağdurlarına psikolojik destek
Ertelenen at yarışları için mayıs ayında karar verilecek
Ertelenen at yarışları için mayıs...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Voleybol Federasyonu'ndan 500 bin TL destek

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sözleriyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 500.000 TL destekte bulunduklarını açıkladı.

10 Nisan 2020 Cuma 16:54
0 Okunma
Voleybol Federasyonu'ndan 500 bin TL destek

İSTANBUL - Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

"Türkiye Voleybol Federasyonu olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sözleriyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı tüm gücümüzle destekliyoruz.

Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar neticesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen kampanyaya, Federasyonumuzun öz kaynaklarından 500.000 TL destekte bulunulmuştur.

Bu vesileyle; dünyayı etkisi altına alan pandemi karşısında bizler için hayatlarını ortaya koyarak özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza ve kampanyaya destekte bulunan herkese teşekkürlerimizi sunuyor, bu sorunu hep birlikte aşacağımıza yürekten inanıyoruz.

Evde kalmanın hem kendi hem de çevremizdekilerin sağlığı için güvenli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, bu süreçte hep birlikte #EvdeKal diyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Voleybol FederasyonuDestekBiz Bize Yetersiz TürkiyemKampanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ertelenen at yarışları için mayıs ayında karar verilecek
Ertelenen at yarışları için mayıs ayında karar verilecek
Oyunculardan kimse kalmadı, bir tek ben varım
Oyunculardan kimse kalmadı, bir tek ben varım
Denizlispor defans hattını takımda tutacak
Denizlispor defans hattını takımda tutacak
Türkiye, basamaktaki yerini korudu
Türkiye, basamaktaki yerini korudu
Muslera: Fatih Terim'in yardımcısı olmak beni gururlandırır
Muslera: Fatih Terim'in yardımcısı olmak beni gururlandırır
Altınordu'nun korona kampı
Altınordu'nun korona kampı
Serkan Asan, karantina günlerini anlattı
Serkan Asan, karantina günlerini anlattı
FIBA'dan "koronavirüs" kararları
FIBA'dan "koronavirüs" kararları
Dünya Güreş Birliği, tüm şampiyona ve etkinlikleri iptal etti
Dünya Güreş Birliği, tüm şampiyona ve etkinlikleri iptal etti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı