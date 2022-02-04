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Vero Volley Monza - VakıfBank: 1-3

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5’inci maçında İtalya temsilcisi Vero Volley Monza’yı deplasmanda 3-1 mağlup ederek 5’te 5 yaptı.

04 Şubat 2022 Cuma 10:01
Vero Volley Monza - VakıfBank: 1-3

SALON: Arena Di Monza

HAKEMLER: Jörg Kellenberger (Almanya), Vlastimil Kovar (Çekya)

VERO VOLLEY MONZA: Gennari, Rettke, Orro, Davyskiba, Danesi, Stystiak, Parrocchiale (L) (Lazovic, Candi)

VAKIFBANK: Buket, Gabi, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Ogbogu, Ayça (L) (Kübra, Meryem)

SETLER: 25-21, 17-25, 17-25, 12-25

SÜRE: 96 dakika (25′,23′,28′,20′)

Son karşılaşmalar öncesinde grup liderliğini ve bir üst turu garantileyen VakıfBank’ta Isabelle Haak 32 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Haak karşılaşmanın da en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VakıfbankCEV Şampiyonlar LigiVero Volley Monza
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