Vero Volley Monza - VakıfBank: 1-3

SALON: Arena Di Monza

HAKEMLER: Jörg Kellenberger (Almanya), Vlastimil Kovar (Çekya)

VERO VOLLEY MONZA: Gennari, Rettke, Orro, Davyskiba, Danesi, Stystiak, Parrocchiale (L) (Lazovic, Candi)

VAKIFBANK: Buket, Gabi, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Ogbogu, Ayça (L) (Kübra, Meryem)

SETLER: 25-21, 17-25, 17-25, 12-25

SÜRE: 96 dakika (25′,23′,28′,20′)

Son karşılaşmalar öncesinde grup liderliğini ve bir üst turu garantileyen VakıfBank’ta Isabelle Haak 32 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Haak karşılaşmanın da en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.