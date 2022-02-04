Vero Volley Monza - VakıfBank: 1-3

SALON: Arena Di Monza
HAKEMLER: Jörg Kellenberger (Almanya), Vlastimil Kovar (Çekya)
VERO VOLLEY MONZA: Gennari, Rettke, Orro, Davyskiba, Danesi, Stystiak, Parrocchiale (L) (Lazovic, Candi)
VAKIFBANK: Buket, Gabi, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Ogbogu, Ayça (L) (Kübra, Meryem)
SETLER: 25-21, 17-25, 17-25, 12-25
SÜRE: 96 dakika (25′,23′,28′,20′)
Son karşılaşmalar öncesinde grup liderliğini ve bir üst turu garantileyen VakıfBank’ta Isabelle Haak 32 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Haak karşılaşmanın da en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
DHA