Vavacars Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: 3-2

Fatih Karagümrük’e galibiyeti getiren golleri 31’inci dakikada Adnan Uğur, 37’nci dakikada Pesic ve 72’nci dakikada Bistrovic kaydetti. Kasımpaşa’nın mücadeledeki golleri ise 67’nci dakikada Tarkan Serbest ve 82’nci dakikada Muleka’dan geldi.

15’inci dakikada Biglia’nın pasıyla sağ kanattan topla hareketlenen Emre Mor, bekletmeden yerden içeri çevirdi. Ceza sahası içinde müsait durumdaki Pesic’in vuruşunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

23’üncü dakikada sol kanattan Biglia’nın kullandığı kornerde doğrudan kaleye yönelen topu, kaleci Ertuğrul son anda tokatladı.

31’inci dakikada Karagümrük öne geçti. Pesic’in pasıyla sağ koridorda topla buluşan Adnan Uğur topu ayağından biraz fazla açtı ve kaybetti. Ancak baskısını devam ettiren Adnan, Umut Bozok ve Eren Elmalı’nın çarpışması sonrası sağ çaprazdan ceza sahasına girip, yerden yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

37’nci dakikada Karagümrük farkı 2’ye çıkardı. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında, sağ kanatta toplag buluşan Biglia ortasını yaptı. Arka direkte Jimmy Durmaz bekletmeden içeri çevirdi. Altıpasın hemen üstünde Pesic, topu ağlara gönderi: 2-0.

Mücadelenin ilk yarısı Karagümrük’ün 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

60’ıncı dakikada sağ kanatta topla buluşan Travnik ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Spajic'in kafa vuruşunda kaleci Viviano gole izin vermedi.

67’nci dakikada Kasımpaşa farkı 1’e indirdi. Ceza sahası dışında sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta Doğucan ortasını yaptı. Arka direkte Tarkan Serbest’in ayak koyduğu top ağlara gitti: 2-1.

72’nci dakikada Karagümrük farkı yeniden 2’ye yükseltti. Sağ tarafta topla buluşan Emre Mor, içeri doğru kat ettikten sonra sol çaprazdan ceza sahasına giren Bistrovic’i gördü. Bistrovic’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul’un müdahalesine rağmen ağlara gitti: 3-1.

82’nci dakikada kullanılan kornerde Spajic’in kafa vuruşunda top Karagümrük savunmasından sekip, sol çaprazda Tunay Torun’un önünde kaldı. Tunay Torun’un ortasında Muleka kafayla topu ağlara gönderdi: 3-2.

90+1’inci dakikada ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta Mabil şansını denedi. Meşin yuvarlak, direğin üstünden auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük, Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup etti.