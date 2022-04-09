Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.393,39
ALTIN
923,44
DOLAR
14,74
STERLİN
19,25
EURO
16,10
Sözleşmeli Lojistik Alt Branşlı 250 Uzman Erbaş temin edilecektir
Sözleşmeli Lojistik Alt Branşlı...
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Sağlık ve Teknoloji...
Orman Genel Müdürlüğü 5.000 Geçici İşçi Alacak
Orman Genel Müdürlüğü 5.000...
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Vavacars Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: 3-2

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 32’nci haftasında Vavacars Fatih Karagümrük sahasında Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup etti.

09 Nisan 2022 Cumartesi 18:30
Vavacars Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: 3-2

Fatih Karagümrük’e galibiyeti getiren golleri 31’inci dakikada Adnan Uğur, 37’nci dakikada Pesic ve 72’nci dakikada Bistrovic kaydetti. Kasımpaşa’nın mücadeledeki golleri ise 67’nci dakikada Tarkan Serbest ve 82’nci dakikada Muleka’dan geldi.

15’inci dakikada Biglia’nın pasıyla sağ kanattan topla hareketlenen Emre Mor, bekletmeden yerden içeri çevirdi. Ceza sahası içinde müsait durumdaki Pesic’in vuruşunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

23’üncü dakikada sol kanattan Biglia’nın kullandığı kornerde doğrudan kaleye yönelen topu, kaleci Ertuğrul son anda tokatladı.

31’inci dakikada Karagümrük öne geçti. Pesic’in pasıyla sağ koridorda topla buluşan Adnan Uğur topu ayağından biraz fazla açtı ve kaybetti. Ancak baskısını devam ettiren Adnan, Umut Bozok ve Eren Elmalı’nın çarpışması sonrası sağ çaprazdan ceza sahasına girip, yerden yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

37’nci dakikada Karagümrük farkı 2’ye çıkardı. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında, sağ kanatta toplag  buluşan Biglia ortasını yaptı. Arka direkte Jimmy Durmaz bekletmeden içeri çevirdi. Altıpasın hemen üstünde Pesic, topu ağlara gönderi: 2-0.

Mücadelenin ilk yarısı Karagümrük’ün 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

60’ıncı dakikada sağ kanatta topla buluşan Travnik ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Spajic'in kafa vuruşunda kaleci Viviano gole izin vermedi.

67’nci dakikada Kasımpaşa farkı 1’e indirdi. Ceza sahası dışında sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta Doğucan ortasını yaptı. Arka direkte Tarkan Serbest’in ayak koyduğu top ağlara gitti: 2-1.

72’nci dakikada Karagümrük farkı yeniden 2’ye yükseltti. Sağ tarafta topla buluşan Emre Mor, içeri doğru kat ettikten sonra sol çaprazdan ceza sahasına giren Bistrovic’i gördü. Bistrovic’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul’un müdahalesine rağmen ağlara gitti: 3-1.

82’nci dakikada kullanılan kornerde Spajic’in kafa vuruşunda top Karagümrük savunmasından sekip, sol çaprazda Tunay Torun’un önünde kaldı. Tunay Torun’un ortasında Muleka kafayla topu ağlara gönderdi: 3-2.

90+1’inci dakikada ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta Mabil şansını denedi. Meşin yuvarlak, direğin üstünden auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük, Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VavaCars Fatih KaragümrükKasımpaşaFutbolSüper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor: 2-1
Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor: 2-1
Göztepe - Yukatel Kayserispor: 1-2
Göztepe - Yukatel Kayserispor: 1-2
Uğur Dündar: "Çocukluk hayalim şimdi gerçekleşti"
Uğur Dündar: "Çocukluk hayalim şimdi gerçekleşti"
Metin Öztürk: Galatasaray'ın borçlarını sıfırlayacağız
Metin Öztürk: Galatasaray'ın borçlarını sıfırlayacağız
Eşref Hamamcıoğlu: Galatasaray hiç bu kadar dibe vurmamıştı
Eşref Hamamcıoğlu: Galatasaray hiç bu kadar dibe vurmamıştı
Trabzonspor şampiyonluğa kayıpsız ulaşmak istiyor
Trabzonspor şampiyonluğa kayıpsız ulaşmak istiyor
Türkiye, judoda Ümitler Avrupa Kupası müsabakalarına 18 sporcuyla katılacak
Türkiye, judoda Ümitler Avrupa Kupası müsabakalarına 18 sporcuyla katılacak
Rıza Çalımbay: 7 maçı iyi bitirip, kupayı da kazanmak istiyoruz
Rıza Çalımbay: 7 maçı iyi bitirip, kupayı da kazanmak istiyoruz
Derbide Atilla Karaoğlan düdük çalacak
Derbide Atilla Karaoğlan düdük çalacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma