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VakıfBank, Şampiyonlar Ligi finali için Slovenya’ya gitti

20 Mayıs 2022 Cuma 15:42
VakıfBank, Şampiyonlar Ligi finali için Slovenya’ya gitti

İSTANBUL - VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde Imoco Conegliano ile oynayacağı maç için Slovenya’ya gitti.

Slovenya’nın Ljubljana kentinin ev sahipliği yapacağı CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde 22 Mayıs Pazar günü İtalya temsilcisi Imoco Volley Conegliano ile karşılaşacak VakıfBank, “Avrupa’nın en büyüğü” unvanının sahibi olmak için İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla bu ülkeye gitti.

Sezonu 5 kulvarda 5 şampiyonluk ile tamamlamak adına son adımı atmak üzere sahaya çıkacak olan VakıfBank, aynı zamanda CEV Şampiyonlar Ligi’ni de 5. kez kazanarak rekorlarına bir yenisini daha eklemek için mücadele edecek.  

NESLİHAN DEMİR GÜLER: BU SEZONU ‘KUSURSUZ SEZON’ YAPMAK İÇİN VERDİĞİMİZ EMEKLERİN KARŞILIĞINI ALACAĞIMIZA İNANIYORUZ

Seyahat öncesinde açıklamalarda bulunan VakıfBank Genel Menajeri Neslihan Demir Güler, sezonu Şampiyonlar Ligi zaferi ile noktalamak istediklerini belirterek, “Sezon boyunca büyük heyecanlar ve sevinçler yaşadık. Tüm kulvarlarda en fazla maça çıkan takımız. Artık önümüzde kazanmamız gereken sadece bir maç kaldı. Bunu da kazanarak ülkemize yeni bir kupa daha getirmek istiyoruz. Slovenya’da son hazırlıklarımızı yapıp her bakımdan en iyi şekilde sahaya çıkacağız. Bu sezonu ‘kusursuz sezon’ yapmak için verdiğimiz emeklerin karşılığını alacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
VakıfbankŞampiyonlar Ligi
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