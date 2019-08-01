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VakıfBank, Pınar Eren Atasever'i transfer etti

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Pınar Eren Atasever'i renklerine bağladı.

VakıfBank, Pınar Eren Atasever'i transfer etti

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Pınar Eren Atasever'i renklerine bağladı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:45
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VakıfBank, Pınar Eren Atasever'i transfer etti

İSTANBUL - Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen VakıfBank, geçen sezon Beşiktaş forması giyen 33 yaşındaki Pınar Eren Atasever'i transfer etti. 1.70 metre boyundaki liberonun transferiyle ilgili VakıfBank'tan yapılan açıklamada, "Pınar'a, VakıfBank'a hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen VakıfBank Kadın Voleybol Takımımız'da başarılar diliyoruz" denildi.

Pınar Eren Atasever, sırasıyla İller Bankası, Karşıyaka, Samsun Anakent, Seramiksan ve Beşiktaş'ta oynadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VakıfbankPınar Eren Atasever
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