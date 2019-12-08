VakıfBank dünya üçüncüsü

Çin’in Shaoxing kentinde devam eden 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda mücadele eden VakıfBank, üçüncülük karşılaşmasında İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara’yı 26-24, 25-23 ve 25-21’lik setlerle 3-0 mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.