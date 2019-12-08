Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
108869
ALTIN
271.535
DOLAR
5.7701
STERLİN
7.5976
EURO
6.3816
İçişleri Bakanlığı açıkladı
İçişleri Bakanlığı açıkladı
Yunanistan'da deprem
Yunanistan'da deprem
Ümraniye, Uluslararası Aşıklar Şöleni'ne ev sahipliği yaptı
Ümraniye, Uluslararası Aşıklar Şöleni'ne ev...
Kartalkaya yeni sezona hazır
Kartalkaya yeni sezona hazır
‘Büyük Gözaltı’ oyunu 10 Aralık’ta sahnede
‘Büyük Gözaltı’ oyunu 10 Aralık’ta...
İş fırsatları için hemen tıkla!

VakıfBank dünya üçüncüsü

Çin’in Shaoxing kentinde devam eden 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda mücadele eden VakıfBank, üçüncülük karşılaşmasında İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara’yı 26-24, 25-23 ve 25-21’lik setlerle 3-0 mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.

VakıfBank dünya üçüncüsü

Çin’in Shaoxing kentinde devam eden 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda mücadele eden VakıfBank, üçüncülük karşılaşmasında İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara’yı 26-24, 25-23 ve 25-21’lik setlerle 3-0 mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.

08 Aralık 2019 Pazar 17:05
10 Okunma
VakıfBank dünya üçüncüsü

İSTANBUL

Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi’nde oynanan mücadelede rakibi karşısında ilk seti 26-24, ikinci seti 25-23 ve üçüncü seti 25-21 üstün tamamlayan VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda 2016 yılının ardından 2’nci kez bronz madalyanın sahibi oldu.

SALON: Olimpiyat Spor Merkezi

HAKEMLER: Rogerio Espicalsky (Brezilya), Josmer Perez Broche (Porto Riko)

VAKIFBANK: Haak, Ebrar, Zehra, Rasic, Gabi, Ognjenovic, Gizem (L) (Meliha, Cansu, Gözde, Melis)

NOVARA: Brakocevic, Vasileva, Chirichella, Hancock, Arrighetti, Courtney, Sansonna (L) (Di Iulio, Napodano, Mlakar)

SETLER: 26-24, 25-23, 25-21

SÜRE: 1 saat 24 dakika (29,29,26)

DHA

Son Güncelleme: 08.12.2019 09:19
Anahtar Kelimeler:
Dünya 3.süDünya Kulüpler şampiyonasıVakıfbank
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"TFF, transfer yapamayacağımızı söyledi. UEFA'dan men kararı gelebilir"
"TFF, transfer yapamayacağımızı söyledi. UEFA'dan men kararı gelebilir"
Bakan Kasapoğlu, Judo Ümit Milli Takımı'nı kabul etti
Bakan Kasapoğlu, Judo Ümit Milli Takımı'nı kabul etti
Galatasaray, Florya'da kalıyor
Galatasaray, Florya'da kalıyor
Denizlispor kupada da mutlu
Denizlispor kupada da mutlu
Salih Dursun: Trabzonspor çok önemli ve değerli bir camia
Salih Dursun: Trabzonspor çok önemli ve değerli bir camia
TTF 14 Yaş Tenis Turnuvası'nda şampiyonlar madalyalarını aldı
TTF 14 Yaş Tenis Turnuvası'nda şampiyonlar madalyalarını aldı
Şenol Güneş: Rakiplerimizin bizden çekinmelerini sağlamak güzel
Şenol Güneş: Rakiplerimizin bizden çekinmelerini sağlamak güzel
Siyah-beyazlılar 7 eksikle çalıştı
Siyah-beyazlılar 7 eksikle çalıştı
Tekstil atölyesinden dünya şampiyonu çıktı
Tekstil atölyesinden dünya şampiyonu çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans