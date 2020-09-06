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VakıfBank çeyrek finalde

VakıfBank çeyrek finale yükseldi

06 Eylül 2020 Pazar 16:19
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VakıfBank çeyrek finalde

İSTANBUL (DHA)

AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Nilüfer Belediyespor'u 25-15, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup eden VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, lider olarak çeyrek finale yükseldi. 

TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmaya hem savunmada hem de hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-4 önde girdiği ilk seti 25-15 aldı. İlk sette olduğu gibi ikinci sette de baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-siyahlılar, teknik molasını 12-5 önde geçtiği bu seti de 25-15 alarak mücadelede 2-0 öne geçti. Üçüncü sette rakibinin maça tutunmasına izin vermeyen VakıfBank, seti 25-20, karşılaşmayı da 3-0 alarak grupta üçte üç yaptı. Lider olarak çeyrek finale çıkan sarı-siyahlılar'da tüm oyuncular süre aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VakıfbankAXA Sigorta Kupa Voley A Grubu
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