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VakıfBank, 'Avrupa'nın en büyüğü' unvanı için parkeye çıkıyor

Temsilcimiz, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde yarın İtalyan ekibi Imoco Volley ile karşılaşacak

21 Mayıs 2022 Cumartesi 11:26
VakıfBank, 'Avrupa'nın en büyüğü' unvanı için parkeye çıkıyor

Temsilcimiz VakıfBank, Slovenya'nın ev sahipliği yaptığı CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde yarın İtalyan ekibi Imoco Volley ile karşı karşıya gelecek. Ljubljana kentindeki Dvorana Center Stozice'de oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.

4 şampiyonluk ile CEV Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan iki takımdan biri olan VakıfBank ile son şampiyon İtalya Imoco Volley’i karşı karşıya getirecek CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'ne Slovenya'nın Ljubljana kenti ev sahipliği yapacak. Sezonu 5 kulvarda 5 şampiyonluk ile tamamlamak adına son adımı atmak üzere sahaya çıkacak olan VakıfBank, aynı zamanda CEV Şampiyonlar Ligi'ni de 5'inci kez kazanarak rekorlarına bir yenisini daha eklemek için mücadele edecek. Geçtiğimiz sezon da CEV Şampiyonlar Ligi finalinde kozlarını paylaşan iki ekip bu sezon Ankara'da FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde karşılaşmış ve mücadeleyi kazanan taraf VakıfBank olmuştu. Sarı siyahlılar böylelikle CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'ne "Son Dünya Şampiyonu" apoleti ile çıkacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VakıfbankCEV Kadınlar Şampiyonlar LigiFinalVoleybol
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