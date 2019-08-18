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Ünlü bilardocu İzmir'de

Türk bilardocuları çok başarılı buluyorum

Ünlü bilardocu İzmir'de

Türk bilardocuları çok başarılı buluyorum

18 Ağustos 2019 Pazar 17:18
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Ünlü bilardocu İzmir'de

İZMİR (DHA)

Kariyerinde 2 dünya ve 2 Avrupa şampiyonluğu bulunan Belçikalı ünlü bilardocu Frederic Caudron, adına düzenlenen özel bir turnuvaya katılmak için İzmir'e geldi. Caudron, "İstanbul'da ve Antalya'da birçok turnuvaya katıldım. Türk bilardocularını çok iyi ve başarılı buluyorum" dedi.

İzmir Bilardo Spor Kulübü'nün kendi adınına organize ettiği turnuvada boy gösteren Belçikalı sporcu Frederic Caudron, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. İzmir'e geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren 51 yaşındaki Caudron, "Kendimi özel hissediyorum. Turnuva çok iyi geçiyor. Burada çok fazla iyi oyuncu var. Onlarla tanışıyor, arkadaş edinme fırsatı buluyorum. Bu turnuvalar çok özel. Atmosferi ve stresi çok farklı. Kendimi adeta evimde hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Bilardonun hem fiziksel hem de zihinsel bir spor dalı olduğunu anlatan Frederic Caudron, "Bu sporu yaparken fiziğinizi ve zihninizi aynı anda kullanıyorsunuz. İkisinin bir arada yapıldığı nadir bir spor. Bilardo yüksek konsantrasyon, bilgi ve beceri istiyor. Türkiye'de çok iyi oyuncular var. Semih Saygıner, Murat Naci Çoklu, Tayfun Taşdemir, Lütfi Çenet, Birol Uymaz, Savaş Bulut gibi oyuncularla 30 senedir birlikte oynuyorum. İstanbul'da ve Antalya'da birçok turnuvaya katıldım. Türk bilardocularını çok iyi ve başarılı buluyorum. İzmir'e ikinci gelişim oldu. En son 1994 senesinde, yaklaşık 25 yıl önce gelmiştim. Yeniden burada olmaktan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BilardoFrederic Caudron
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