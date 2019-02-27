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Ümraniyespor yarı finalde!

Ümraniyespor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!

Ümraniyespor yarı finalde!

Ümraniyespor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:58
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Ümraniyespor yarı finalde!

İSTANBUL (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş mücadelesinde Ümraniyespor, 0-0'ın rövanşında kendi sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek kupada yarı finale yükseldi.

18'inci dakikada Yusuf'un ara pasında Rodallega ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu ve şutunu çekti, top yan ağlarda kaldı.

24'üncü dakikada Yusuf'un ters kanata pasında topla buluşan Nwakaeme'nin uzak direğe yaptığı plase şut auta çıktı. 

35'inci dakikada Trabzonspor öne geçti. Yusuf'un pasında Nwakaeme çok uzak mesafeden kaleyi yokladı ve çektiği şut kaleci Burak'ın sağından ağlarla buluştu: 0-1.

42'nci dakikada Trabzonspor 2'nci gole yaklaştı. Hücum yönünün solundan Nwakaeme topu ceza sahasındaki Yusuf'a aktardı, genç futbolcunun şutunu kaleci Burak kornere gönderdi.

Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

55'inci dakikada Ümraniyespor beraberliği yakaladı. Atak yönünün sol tarafından Yasir'in sert vuruşunu kaleci Uğurcan ceza sahası içine doğru çeldi, topu önünde bulan Leandrinho meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1.

62'nci dakikada Kamil Ahmet'in ortasında Rodallega'nın kafa vuruşu kalenin yanından auta çıktı.

66'ncı dakikada Ümraniyespor Emircan'ın penaltıdan attığı golle öne geçti: 2-1.

83'üncü dakikada Rodallega'nın pasında müsait pozisyonda Ekuban topu boş kaleye gönderemedi.

90+7''nci dakikada Ümraniyespor durumu 3-1 yaptı. Andreas'ın uzun pasında Atabey topla ilerledi ve meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın yanından ağlarla buluşturdu: 3-1.

Mücadele Ümraniyespor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı

STAT: 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim 

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Samet Çiçek, İbrahim Bozbey 

ÜMRANİYESPOR: Burak - Appindangoye, Alaaddin, Yasir,  Merthan, Serkan, Muhammed, Recep (Dk. 90+8 Gökhan), Emircan (Dk. 79 Andreas), Leandrinho (Dk. 85 Tarık), Atabey

TRABZONSPOR: Uğurcan - Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Nwakaeme, Yusuf (Dk. 48 Batuhan), Ekuban, Rodallega

GOLLER: Dk. 55 Leandrinho, Dk. 66 (P) Emircan (P), Dk. 90+7 Atabey (Ümraniyespor) - Dk. 35 Nwakaeme (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Emircan, Muhammed, Burak, Alaaddin (Ümraniyespor) - Ekuban, Murat (Yedek kulübesinde) (Trabzonspor)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ümraniyespor
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