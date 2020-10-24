Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1191
ALTIN
487.026
DOLAR
7.9427
STERLİN
10.3834
EURO
9.4068
Bakan Soylu'dan ABD'ye sert tepki
Son Dakika
Bakan Soylu'dan ABD'ye sert tepki
Vali Yerlikaya'dan geçmiş olsun telefonu
Son Dakika
Vali Yerlikaya'dan geçmiş olsun telefonu
Rahmi Koç taburcu oldu
Son Dakika
Rahmi Koç taburcu oldu
MSB'den flaş açıklama
Son Dakika
MSB'den flaş açıklama
Bakan Soylu'dan 'tatbikat' açıklaması
Son Dakika
Bakan Soylu'dan 'tatbikat' açıklaması
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ümraniye Belediyesi Hentbol Takımı İkinci Lige yükseldi

Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Takımı, İstanbul Bölgesel Lig’de verdiği play-off mücadelesinin ardından karşılaştığı üç takımı da yenerek ikinci lige yükseldi. Takımın son karşılaşmasında işitme engelli oyuncu Mustafa Özbay da başarılı oyunu ile göz doldurdu.

24 Ekim 2020 Cumartesi 10:53
6 Okunma
Ümraniye Belediyesi Hentbol Takımı İkinci Lige yükseldi

Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Takımı, İstanbul Bölgesel Lig’de oynadığı play off karşılaşmalarında son olarak 1954 Hendekspor Kulübü Hentbol Takımı ile karşı karşıya geldi. Önceki günlerde de Pendik Hentbol Takımı ve Eskişehir Hentbol Takımı ile karşılaşarak galip gelen Ümraniye Belediyesi Hentbol Takımı bugün de 1954 Hendekspor Kulübü Hentbol Takımı’nı 44-24 yenerek ikinci lige yükseldi. Maltepe Müzahir Sille Spor Kompleksi’nde gerçekleşen karşılaşma kıran kırana mücadeleye sahne olurken, takımın işitme engelli oyuncusu Mustafa Özbay da başarılı performansı ile göz doldurdu. Aynı zamanda İşitme Engelliler Milli Takımı oyuncusu olan ve Londra Olimpiyat Oyunlarında da gümüş madalya alan Mustafa Özbay, takımın başarılı sonuçlarına önemli katkıda bulundu.

Maçın son düdüğü ile şampiyonluğun sevincini yaşayan Ümraniye Belediyesi Hentbol Takımı, madalyalarını aldıktan sonra hep beraber kupayı kaldırdı. Hentbol Takımının antrenörü Bahattin Keskin, “Çok çalıştık bu sene. Meyvelerini almaya başlıyoruz. İyi bir ekibiz. Güzel işler başaracağız. İkinci ligde de bu namağlup seriyi devam ettirip şampiyon olacağız” şeklinde konuştu.

Takımın oyuncusu Mustafa Özbay, “Turnuvada üç maç yaptık üçünü de aldık. Çok mutluyum takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi. Oyuncu Emre Gülşen ise “Belediyemizin desteğini de aldık, çok üst düzey oyuncularla bir takım kurduk. İstanbul’daki maçlarda da üç maçta üç galibiyet aldık, çok mutluyuz.  İnşallah ikinci ligde de namağlup seriyi devam ettirip hakkımızda ne hayırlısı ise onu diliyoruz” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ümraniye BelediyesiHentbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MKE Ankaragücü'nden koronavirüs açıklaması
MKE Ankaragücü'nden koronavirüs açıklaması
Trabzonspor, sezonun ilk deplasman galibiyeti peşinde
Trabzonspor, sezonun ilk deplasman galibiyeti peşinde
Antalyaspor, Başakşehir ile 30'uncu randevuda
Antalyaspor, Başakşehir ile 30'uncu randevuda
Türk futbolunun lokomotifi: Vakıfköy
Türk futbolunun lokomotifi: Vakıfköy
Yusuf Yazıcı yıldızlaştı, Lille farklı kazandı 
Yusuf Yazıcı yıldızlaştı, Lille farklı kazandı 
Koca Yusuf'un mezarını Türkiye'ye getireceğiz
Koca Yusuf'un mezarını Türkiye'ye getireceğiz
Bu hafta şeytanın bacağını kıracağız
Bu hafta şeytanın bacağını kıracağız
Mehmet Topal'dan bir ilk daha
Mehmet Topal'dan bir ilk daha
Fabrice N'Sakala: Şampiyonluğa inanıyoruz
Fabrice N'Sakala: Şampiyonluğa inanıyoruz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma