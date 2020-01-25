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Ümitler 2020 Türkiye Judo Şampiyonası Kilis'te başladı

Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nın ilk gününde Kocaelili judocular 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile ilk sırayı aldı. İkinci sırada Konya birer altın, gümüş ve bronz madalya ile yer alırken, il sıralamasında Antalya birer altın ve gümüş madalya ile üçüncü sırayı aldı.

Ümitler 2020 Türkiye Judo Şampiyonası Kilis'te başladı

Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nın ilk gününde Kocaelili judocular 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile ilk sırayı aldı. İkinci sırada Konya birer altın, gümüş ve bronz madalya ile yer alırken, il sıralamasında Antalya birer altın ve gümüş madalya ile üçüncü sırayı aldı.

25 Ocak 2020 Cumartesi 14:52
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Ümitler 2020 Türkiye Judo Şampiyonası Kilis'te başladı

ANKARA - Kilis'teki Beşevler Spor Salonu'nda yapılan müsabakaların başlamasından önce geçen günlerde vefat eden federasyon eski başkanlarından Natık Canca anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Ardından ilk gün kadınlar 40, 44 ve 48 ile erkekler 50, 55 ve 60 kilo müsabakalarına geçildi. 

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, Kilis'te ilk kez bir Türkiye Şampiyonası'nın judo dalına gerçekleşmesinden ve bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, "Kilis judo ile dünyaya ve ülkemize adını duyurdu. Sporun gücü bir kez daha kanıtlandı. Her zaman judo ailesine kollarımızı açmaya hazırız" dedi. 

Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, judonun Kilis'e kattığı değerin dünyada da takdirle karşılandığını hatırlattı. Daha sonra Ümitler Dünya ve EYOF şampiyonu judocu Merve Azak hazırlanan pastayı kesti. Belediye Başkan Yardımcısı Erken, şampiyonaya katılan ekiplerin antrenörlerine hediyelerini takdim etti. 

Şampiyonada ik gün dereceye girenler şöyle belirlendi: 

Kadınlar: 

40 Kg: 1. Zeynep Betül Sarıkaya (Kocaeli), 2. Nehir Ekşi (Manisa), 3. Zilan Ertem (Manisa), 3. Gülşen Tanrıkulu (Manisa). 

44 Kg: 1. Ecre Alayıldız, 2. Nurten Doğrusoy (Kocaeli), 3. Ayşe Nur Sülün (Kocaeli), 3. Ceren Yılmaz (Manisa). 

48 Kg: 1. Sıla Ersin (Kocaeli),2. Yaren Kömürcü (Kocaeli), 3. Şeyma Yıldırım (Konya), 3. Berika Kaplan (Samsun). 

Erkekler:  

50 Kg: 1. İbrahim Demirel (Antalya), 2. Azmi Kocabey (Rize), 3. Ali Bozkurt (Kocaeli), 3. Yunus Emre Taviloğlu (Rize). 

55 Kg: 1. Yunus Emre Esenboğa (Iğdır), 2. Nizam Karsliyev (Antalya), 3. Şamil Demet (Ankara), 3. Enes Çakan (Kocaeli). 

60 Kg: 1. Talha Büyükeser (Konya), 2. Yücel Göker (Konya), 3. Davut Toktay (Van), 3.Emre Erman (Yalova). 

Şampiyonaya yarın kadınlar; 52, 57 ve 63, erkekler 66 ve 73 kilo müsabakalarıyla devam edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası
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