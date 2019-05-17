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Uluslararası Karadeniz Bisiklet Turu başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2019 faaliyet programı çerçevesinde düzenlenecek Yavuz Sultan Selim Uluslararası Karadeniz Bisiklet Turu, Rize'de başladı. 82 bisikletçinin katıldığı yarış, 19 Mayıs'ta Samsun'da sona erecek.

Uluslararası Karadeniz Bisiklet Turu başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2019 faaliyet programı çerçevesinde düzenlenecek Yavuz Sultan Selim Uluslararası Karadeniz Bisiklet Turu, Rize'de başladı. 82 bisikletçinin katıldığı yarış, 19 Mayıs'ta Samsun'da sona erecek.

17 Mayıs 2019 Cuma 13:08
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Uluslararası Karadeniz Bisiklet Turu başladı

RİZE - Uluslararası Bisiklet Birliği UCI takvimine geçen yıl dahil olan Yavuz Sultan Selim Uluslararası Karadeniz Bisiklet Turu, ikinci kez profesyonel bisikletçileri bölgenin yeşil doğası ve güzel kentleriyle buluşturuyor. Türkiye Bisiklet Federasyonu takviminde yer alan yarışın ilk ayağı Rize'de başladı. Yarış, Doğu Karadeniz’in sahil kentleri Trabzon, Ordu, Giresun’dan geçerek Milli Mücadele’nin 100'üncü yılının coşkuyla kutlanacağı 19 Mayıs 2019’da Samsun Çarşamba’da sona erecek. 3 etaplı turda 8’i Türkiye’den 13 takımdan 82 bisikletçi, toplam 491 kilometre pedal çevirecek. 

Organizasyona; Türkiye Milli Takımı, Azerbaycan Milli Takımı, Gürcistan Milli Takımı, Ukrayna Milli Takımı,VIB Sport (Bahreyn), Salcano Sakarya BB, Torku Şeker Spor, Giresun Spor, Mardin Gençlik Spor, Mersin Gençlik Spor, Antalya Spor ve Peleton İstanbul, takımları katılacak. 

Rize'deki etabın başlangıcını yapan Rize Valisi Kemal Çeber, "Tüm sporcu arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Rize'nin sahiplendiği bir yarışma. Gelen arkadaşlar da hem Rize hem de Rizelilerden memnun olduklarını ifade ediyorlar. Bu durum bizi de mutlu ediyor. İnşallah bunu aynı şekilde devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Bisiklet FederasyonuUluslararası Karadeniz Bisiklet Turu
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