İstanbul,(DHA)

2020 yolunda destek vermek için düzenlenen özel günde sponsorlar ile buluşmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Nihat Özdemir, "Sponsor ailemizle milli takımımızı bir araya getiren bu etkinliğimiz, 2020 Avrupa Şampiyonası'nı hedefleyen takımımıza da moral olacaktır. Futbolda özellikle Uluslararası başarıların formülü, güçlü markaların spora verdiği destekten geçiyor. Bu nedenle siz değerli sponsorların destekleri bizler için çok önemlidir. Federasyon olarak hedefe koşarken iş ortaklarımızın tecrübeleri, deneyimleri ve heyecanları bizlere büyük güç katıyor ve yüksek hedefler çizmemizi sağlıyor. Sizlerin katkılarıyla Türk futbol ekonomisi Avrupa'da önemli bir noktaya geldi. Bugün futbol değerimizi milyar Dolar'larla ölçüyoruz. Federasyonumuz alanında büyük ve öncü markalarla işbirliği yapıyor. Bundan da çok mutluyuz. Birçok sponsorumuzla 10 yılın üzerinde, 15, 20 yıla varan birlikteliğimiz var. Ailemize son dönemde katılan sponsorlarımızla da birlikte uzun dönem yürüyeceğimize inanıyoruz" dedi.



"TECRÜBELİ HOCAMIZ VE HER TAKIMA KAFA TUTABİLECEK GENÇ BİR JENERASYONUMUZ VAR"



TFF Başkanı Özdemir, birliktelikten kazananın her zaman Türk futbolu olduğunun altını çizerek, "Bizler, desteklerinizi sportif başarıya dönüştürmek ve turnuvaların vazgeçilmez bir temsilcisi olmak istiyoruz. Tecrübeli hocamız ve her takıma kafa tutabilecek genç bir jenerasyonumuz var. Özlenen başarılara sporcularımızın özverisiyle uzanacağımızı düşünüyorum. A Milli Takım ile inşallah 2020'ye katılma coşkusunu birlikte yaşayacağız. 2020 yolunda bir başka maceramız, A Milli Takımımız'ın İstanbul'a dönüşü olacaktır. Önümüzdeki 3 ay içinde Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçlarımızı İstanbul'da oynayacağız. Tüm taraftarlarımızı takımımızı desteklemeye davet ediyorum. Değerli futbolcu kardeşlerim, 2020 yolunuz açık olsun, şansınız bol olsun, Allah yardımcınız olsun. Türk futboluna değerli katkılarda bulunan tüm sponsorlarımıza, bizleri kırmayıp buraya gelen tüm davetlilerimize ve basın mensuplarına, teşekkür ediyorum" diye konuştu.