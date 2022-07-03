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Uğur Çiftçi: Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz

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03 Temmuz 2022 Pazar 17:08
Uğur Çiftçi: Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz

SİVAS (DHA)

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un başarılı futbolcusu Uğur Çiftçi, "Bu sene de hem ülke puanına katkı sağlamak hem de Sivasspor'u Avrupa'da daha iyi temsil etmek istiyoruz. Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz" dedi.

Kırmızı beyazlı ekibin başarılı futbolcusu Uğur Çiftçi, Bolu kampında açıklamalarda bulundu. Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesini 4 yıl daha uzattığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Uğur Çiftçi, "Doğduğum şehre hizmet etmek ayrı bir mutluluk. Sivasspor ile bütünleştim ve bu kulüp artık evim gibi. Burada iyi oynadıkça mutlu oluyorum. Ben bu şehrin evladıyım" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uğur çiftçiDemir Grup Sivasspor
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