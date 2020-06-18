Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
D vitamini bağışıklık sistemini güçlendiriyor
D vitamini bağışıklık sistemini güçlendiriyor
Trabzonspor lige döndü
Trabzonspor lige döndü
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Ünlü İngiliz sanatçı Vera Lynn hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz sanatçı Vera Lynn...
“Hareketsizlik kas kaybına yol açıyor”
“Hareketsizlik kas kaybına yol açıyor”
İş fırsatları için hemen tıkla!

UEFA'dan Finansal Fair Play kararı

UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Finansal Fair Play (FFP) kurallarında kulüplere esneklik sağlanacağını açıkladı.

18 Haziran 2020 Perşembe 15:21
0 Okunma
UEFA'dan Finansal Fair Play kararı

İSTANBUL - UEFA Yönetim Kurulu, video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıların ikinci gününde, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan kulüpler için alınacak geçici önlemleri görüştü. Toplantı sonrası yapılan açıklamada; FFP kurallarında kulüplere esneklik sağlanacağı bildirildi. Kulüplerin bu yılki FFP değerlendirmelerinin bir yıl ertelendiği, 2020 ve 2021 mali dönemlerinin birlikte denetleneceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, ülkelerin futbol federasyonlarının, yaz transfer dönemini en geç 5 Ekim'e kadar kapanacak şekilde ayarlamaları gerektiği vurgulandı. Avrupa kupalarına grup aşamasında oyuncu bildirmek için son tarihin ise 6 Ekim olarak belirlendiği duyuruldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UEFAKoronavirüs SalgınıFinansal Fair Play
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor lige döndü
Trabzonspor lige döndü
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Bakan Kasapoğlu, Muslera'yı ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Muslera'yı ziyaret etti
'Trabzonspor, CAS için iyi bir dosya hazırladı'
'Trabzonspor, CAS için iyi bir dosya hazırladı'
UEFA'dan flaş İstanbul kararı! Gelecek yıla ertelendi
UEFA'dan flaş İstanbul kararı! Gelecek yıla ertelendi
Trabzonspor’da çifte sevinç
Trabzonspor’da çifte sevinç
Futbol mecburiyetten oynanıyor, eski tat yok
Futbol mecburiyetten oynanıyor, eski tat yok
Bayern Münih, üst üste 8'inci kez şampiyon
Bayern Münih, üst üste 8'inci kez şampiyon
Kupada ilk finalist Trabzonspor
Kupada ilk finalist Trabzonspor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı