UEFA Avrupa Ligi’nde grup maçları tamamlanıyor

İSTANBUL, (DHA)

BAŞAKŞEHİR KRİTİK MAÇTA MONCHENGLADBACH KARŞISINDA



UEFA Avrupa Ligi J Grubu son hafta maçında Başakşehir gruptan çıkabilme yolunda deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile çok kritik bir müsabakaya çıkacak. Grupta 7 puan ile üçüncü sırada yer alan turuncu-lacivertliler, gruptan çıkabilmek için bu mücadeleden mutlak puan alması gerekiyor. J Grubu’nda Borussia Mönchengladbach, Roma ile beraber 8 puan ile zirveyi paylaşıyor.



Başakşehir’in Borussia Mönchenbach ile deplasmanda karşılaşacağı önemli mücadele yarın akşam TSİ 23.00’de başlayacak.



İDDİASI KALMAYAN BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR PRESTİJ PEŞİNDE



UEFA Avrupa Ligi’nde C Grubu’nda yer alan Trabzonspor ile K Grubu’nda yer alan Beşiktaş, son hafta maçlarında prestij mücadelelerine çıkacak. Gruplarında iddiaları kalmayan iki takım da ülke puanı için sahaya çıkacak. C Grubu’nda yer alan Trabzonspor, grubunun son maçında deplasmanda İsviçre’nin Basel takımına konuk olacak. Karşılaşma yarın TSİ 20.55’te başlayacak.



K Grubu’nda bulunan Beşiktaş ise İngiliz ekibi Wolverhampton ile deplasmanda yapacağı maç ile grup müsabakalarını tamamlayacak. Mücadele TSİ 23.00’te başlayacak.



UEFA Avrupa Ligi’nde son hafta maçlarının programı (TSİ) şu şekilde:



20.55 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Sevilla (İspanya)



20.55 Karabağ (Azerbaycan) - Dudelange (Lüksemburg)



20.55 Kopenhag (Danimarka) - Malmö (İsveç)



20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Lugano (İsviçre)



20.55 Basel (İsviçre) - Trabzonspor (Türkiye)



20.55 Getafe (İspanya) - Krasnodar (Rusya)



20.55 LASK (Avusturya) - Sporting Lizbon (Portekiz)



20.55 PSV (Hollanda) - Rosenborg (Norveç)



20.55 Cluj (Romanya) - Celtic (İskoçya)



20.55 Rennes (Fransa) - Lazio (İtalya)



20.55 Standard Liege (Belçika) - Arsenal (İngiltere)



20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Vitoria (Portekiz)



23.00 Rangers (İskoçya) - Young Boys (İsviçre)



23.00 Porto (Portekiz) - Feyenoord (Hollanda)



23.00 Espanyol (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)



23.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)



23.00 Wolfsburg (Almanya) - St. Etienne (Fransa)



23.00 Gent (Belçika) - Olexandriya (Ukrayna)



23.00 Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Başakşehir (Türkiye)



23.00 Roma (İtalya) - Wolfsberger (Avusturya)



23.00 Wolverhampton (İngiltere) - Beşiktaş (Türkiye)



23.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Braga (Portekiz)



23.00 Manchester United (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda)



23.00 Partizan (Sırbistan) - Astana (Kazakistan)