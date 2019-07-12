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Üç Türk güreşçi Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda finalde

Türk güreşinin efsanesi, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Yaşar Doğu anısına 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası, İstanbul'da dün başladı. İlk gün karşılaşmalarının ardından 3 Türk güreşçi, finale çıkma başarısı gösterdi.

Üç Türk güreşçi Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda finalde

Türk güreşinin efsanesi, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Yaşar Doğu anısına 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası, İstanbul'da dün başladı. İlk gün karşılaşmalarının ardından 3 Türk güreşçi, finale çıkma başarısı gösterdi.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:07
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Üç Türk güreşçi Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda finalde

ERKEKLERDE İKİ FİNALİST

UWW Ranking Series Grand Prix niteliğindeki Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda serbest stilde 2; kadınlarda 1 Türk güreşçi finale yükseldiler. Serbest stil 57 kg'de mindere çıkan Barış Kaya yarı finalde Cezayir'li Abdulhak Kherbache'yi 13-0 sayı tuşu ile yenerek finale yükseldi. Kaya, altın madalya müsabakasında bugün İtalyan Givi Davıdovi ile karşılaşacak. Erkekler 61 kiloda iki Türk güreşçi yarı final müsabakasında karşı karşıya geldi. Münir Recep Aktaş, Cabbar Duyum'u 2-1 yenerek finale yükselen Türk güreşçi oldu. Aktaş, finalde Hindistan'dan Rahul Balasaheb Aware ile bugün altın madalya için mindere çıkacak. Cabbar Duyum ise Hintli Utkarsh Kale ile bronz madalya mücadele edecek. 70 kiloda mücadele eden Haydar Yavuz, yarı finalde Bulgar Mihail Iliev Georgiev'e 2-2 sona eren maçta son saniyede verdiği puanla yenildi ve bronz madalya maçı yapma hakkını elde etti. Yavuz, Hindistan'dan Rajnesh Rajnesh ile bugün bronz madalya kazanmak için mindere çıkacak.

BEDİHA GÜN FİNALDE

Kadınlarda ise 55 kiloda mindere çıkan Bediha Gün, Kanadalı rakibi Samantha Leigh Stewart'ı 1 dakika 12 saniyede 10-0 sayı tuşu ile yenerek finale yükseldi. Bediha Gün, bugün finalde Kazak Marina Sedneva ile karşılaşacak. Kadınlarda 50 kiloda mücadele eden Evin Demirhan ise yarı final maçında Hintli Seema Seema'ya mağlup olarak bronz madalya karşılaşmasına çıkma şansı elde etti. Evin Demirhan bugün Rus Nazedha Sokolova ile bronz madalya kazanmak için karşılaşacak.

Turnuva, kadınlarda ve erkeklerde bugün TSİ 11:00'de oynanacak mücadeleler ile devam edecek. Olimpiyat, Avrupa ve dünya şampiyonu Taha Akgül başta olmak üzere birçok Milli güreşçi, finale çıkmak için mücadele edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Güreşinin EfsanesiOlimpiyatDünya Ve Avrupa şampiyonuYaşar Doğu
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