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U15 Güreş Şampiyonası

U15 Küçük Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası'nda ilk şampiyonlar belli oldu

U15 Güreş Şampiyonası

U15 Küçük Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası'nda ilk şampiyonlar belli oldu

28 Nisan 2019 Pazar 11:47
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U15 Güreş Şampiyonası

U15 Güreş Şampiyonası'nda şampiyonlar belli oluyor

ANKARA (DHA) 

Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen U15 Küçük Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları sona erdi. Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 330 sporcunun mindere çıktığı şampiyonada bugün (34 - 38) 44, 52, 62, 75 kilolarda final müsabakaları gerçekleştirildi.

Yapılan maçların ardından dereceye giren güreşçiler şu şekilde:

34-38 kiloda; 1. Abdullah Top, 2. Bekir Keser, 3. Ekrem Aslan, 3. Abdullah Coşkun

44 kiloda; 1. Metehan Yaprak, 2. Muhammet Karabulut, 3.Emre Çetin, 3. Resul Doğan

52 kiloda; 1. Barış Ünsal, 2. M. Recep Arvas,  3. Batuhan Böke, 3. Batuhan Kucur

62 kiloda; 1. Yusuf Tatlıdil, 2. Ahmet Özcan, 3. Mahmut Aydoğan, 3. Doğukan Kurugan

75 kiloda; 1. Batuhan Uzun, 2. Furkan Has, 3. Hayrettin Çelik, 3. Mücahit Çelik

U15 Küçük Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası yarın 41, 48, 57, 68, 85, (85 - 100) kilolarda yapılacak final maçları ile sona erecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
U15 Güreş ŞampiyonasıSerbest Güreş
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