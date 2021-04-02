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TYF 2021 Milli Takım Seçme Yarışları heyecanı Urla'da yaşanacak

02 Nisan 2021 Cuma 14:39
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TYF 2021 Milli Takım Seçme Yarışları heyecanı Urla'da yaşanacak

İZMİR - Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2021 Milli Takım Seçme Yarışları heyecanı 4 Nisan Pazar günü startı verilecek ilk yarış ile Urla'da başlayacak. Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi ve Urla Deniz Kulübü ev sahipliğinde düzenlenecek yarışlarda koronavirüs pandemisi sebebi ile gerekli tüm önlemler alınacak. Tüm kulüp yöneticisi, antrenör ve sporculardan kayıt esnasında PCR testleri sonuçları ve HES kodları kayıt altına alınacak. Yarış üssü ve tekne parkı olarak kullanılabilecek tüm yarış alanlarına tek bir noktadan giriş-çıkış sağlanacak. Bu noktalarda kulüp yöneticisi, antrenör ve sporcular için hazırlanmış olan fotoğraflı akreditasyon kartları kontrol edilecek ve sadece akreditasyon kartı olanlar içeri alınacak.

TYF 2021 Milli Takım Seçme Yarışları'nda ilk hafta optimist ve optimist junior sınıfları sahne alacak. 9 Nisan'da tamamlanacak optimist sınıfı yarışlarının ardından 12-17 Nisan arası laser 4.7, laser radial ve laser standard sınıflarının yarışları gerçekleştirilecek. Daha sonra 20-25 Nisan tarihleri arasında 420 ve 470 sınıfları ile techno 293, techno plus ve RS:one rüzgar sörfü sınıfları mücadele edecek. Son olarak 28 Nisan-02 Mayıs tarihleri arasında formula kite, IQ foil ve funboard slalom sınıfları milli takım için mücadele edecek. Birbirinden heyecanlı yarışların yaşanacağı organizasyon ile yelken sporunun kalbi bir ay boyunca Urla'da atacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TYF 2021 Milli Takım Seçme YarışlarUrla
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