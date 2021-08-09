Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1434.68
ALTIN
483.71
DOLAR
8.6452
STERLİN
12.0084
EURO
10.1739
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim...
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
Özel yetenek sınavı ile...
Topçam Hidroelektrik Santrali Özelleştiriliyor
Topçam Hidroelektrik Santrali Özelleştiriliyor
15 personel alınacak
15 personel alınacak
Belediyeye ait otel kiraya verilecek
Belediyeye ait otel kiraya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türkiye’nin en iyi drift pilotları Bursa’da buluşacak

09 Ağustos 2021 Pazartesi 14:19
5 Okunma
Türkiye’nin en iyi drift pilotları Bursa’da buluşacak

BURSA - DÜNYANIN en iyi drift pilotlarını buluşturan Red Bull Car Park Drift’te heyecan Türkiye’ye taşınıyor. Red Bull Car Park Drift’te 2021 sezonunun 7. Yarışında birbirinden hızlı 20 yarışçı, Bursa’da güçlü otomobilleri ile hem bol dumanlı zirve mücadelesi verecek hem de izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.

Türkiye’nin en iyi drift pilotları Bursa’da amansız bir mücadele için bir araya geliyor. Red Bull Car Park Drift Serisi’nin 2021 sezonundaki yedinci yarışı Türkiye’de gerçekleştirilecek. Birbirinden hızlı 20 yarışçı, güçlü otomobilleri ile hem bol dumanlı zirve mücadelesi verecek hem de izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Büyük heyecana sahne olacak yarışın Türkiye Finali, 29 Ağustos Pazar günü Bursa Yunuseli Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

TOSFED ve Drift Otomobl Sporları Kulübü ortaklığı ile gerçekleşecek organizasyonda birbirinden hızlı yarışçılar hünerlerini sergilerken, seyirciler de bu aksiyonun sonuna kadar keyfini çıkaracak. Organizasyonun biletleri ise 6 Ağustos’ta biletix.com üzerinden satışa çıktı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
En Iyi Drift PilotlarıTürkiyeBursa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bronz madalyalı güreşçi Yasemin Adar, Balıkesir'e geldi
Bronz madalyalı güreşçi Yasemin Adar, Balıkesir'e geldi
Bursaspor'da Ramazan Keskin'in talihsizliği
Bursaspor'da Ramazan Keskin'in talihsizliği
Hekimoğlu Trabzon, Trabzonspor’dan Hakan Yeşil’i kadrosuna kattı
Hekimoğlu Trabzon, Trabzonspor’dan Hakan Yeşil’i kadrosuna kattı
BURSASPOR FUTBOL ŞUBE SORUMLUSU İŞLER GÜNDEME DAİR AÇIKLAMARDA BULUNDU
BURSASPOR FUTBOL ŞUBE SORUMLUSU İŞLER GÜNDEME DAİR AÇIKLAMARDA BULUNDU
Bursaspor’a Umut Meraş Piyangosu
Bursaspor’a Umut Meraş Piyangosu
REKTÖR KILAVUZ BUÜ’LÜ ÖĞRENCİLERDEN TARİHİ OLİMPİYAT BAŞARISI
REKTÖR KILAVUZ BUÜ’LÜ ÖĞRENCİLERDEN TARİHİ OLİMPİYAT BAŞARISI
Trabzonspor'da Cornelius imzaya kaldı
Trabzonspor'da Cornelius imzaya kaldı
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden milli sporculara coşkulu karşılama
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden milli sporculara coşkulu karşılama
Fenerbahçe'de Burak Kapacak takımla ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe'de Burak Kapacak takımla ilk antrenmanına çıktı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma