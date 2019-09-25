Türkiye'yi temsil edecek Şırnaklı gençler, İspanya yolcusu

ŞIRNAK - Geçen yıl İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nı şampiyonu olan Şırnak Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) takımı, bu yıl 13- 19 Ekim'de yapılacak turnuva için hazırlıklarına başladı. Şehir Stadyumu'nda yapılan hazırlıklar kapsamında, takımda yer alacak oyuncalar da seçildi.



Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, beraberindeki Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutan Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu ile birlikte turnuva hazırlığı yapan gençlerle stadyumda bir araya geldi.



Burada konuşan Vali Pehlivan, Şırnaklı çocukların hendek ve barikat olaylarından travma geçirdiğini hatırlatarak, bugün o çocukların sahada top oynadıklarını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Vali Pehlivan, şöyle konuştu:



"Bölgemiz çektiği sıkıntılardan sonra 35 yılı aşkın terör olayları ve özellikle 2015- 2016 çukur ve barikat eylemleri, çocuklarımız bunun travmasını yaşadı. Şimdi biz valilik olarak bütün kurumlarımızla birlikte bu gençlerimize sahip çıkmak hem akademik anlamda başarılarını artırmak hem de var olan yeteneklerini otaya çıkarmak ve bu yönde ilerlemelerini sağlamak için gerekli adımları geçmişte olduğu gibi bundan sonra da seferberlik anlayışı ile artırarak gerçekleştirme gayreti içindeyiz. Biz de her zaman gençlerimizle gurur duyuyoruz. Bu başarıları artıkça da gururumuz ve mutluluğumuzda artacak. Şehrimiz her geçen gün çok daha huzurlu, çok daha güvenli hale geliyor. Maalesef gençlerimiz o terör döneminde sokaklara, eylemlere çekilmeye çalışılmışken bugün ne mutlu ki o çocuklarını sokaklarda koşarak, sahalarda top koşturarak yaşayabiliyorlar. Zaten görmek istediğimiz tablo buydu. Bundan sonra da ülke genelinde sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bütün bakanlıklarımızın katkılarıyla yerelde de müşterek ortaya koyacağımız gayretlerle kalıcı hale gelmiştir, gelecektir. Çocuklarımızın yüzü güldükçe bizim de yüzümüz gülecektir. Onlar mutlu oldukça biz de çok daha mutlu olacağız."