Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.540,36
ALTIN
1.020,64
DOLAR
17,14
STERLİN
21,57
EURO
18,43
Uşak Üniversitesi 7 sözleşmeli personel alacak
Uşak Üniversitesi 7 sözleşmeli...
Gebze Teknik Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor
Gebze Teknik Üniversitesi 14...
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 4 Uzman Alacak
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı...
İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim...
İLKSAN yazılımcı alacak
İLKSAN yazılımcı alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türkiye Windsurf Slalom Ligi, Foça'da başlıyor

Türkiye Yelken Federasyonu'nun düzenlediği 2022 Türkiye Windsurf Slalom Ligi Şampiyonası İzmir Foça'da yapılacak ilk ayak yarışları ile başlayacak.

08 Haziran 2022 Çarşamba 18:41
Türkiye Windsurf Slalom Ligi, Foça'da başlıyor

FOÇA, (DHA)- Yenifoça parkurunda yapılacak yarışlarda dünya şampiyonları ve şampiyonalarda dereceye girmiş genç sporcular da yer alacak. Yenifoça Windsurf ve Yelken Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde 9-12 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek yarışlara 15 kulüp ve 100'e yakın sporcu katılacak. Yenifoça parkurunda gerçekleştiriklecek ilk ayak yarışlarını 4 -7 Ağustos tarihinde Urla Torasan'da yapılcak 2'nci ayak yarışları izleyecek. TYF Türkiye Windsurf Slalom Ligi, 24-28 Ağustos tarihlerinde Çeşme Alaçatı parkurunda gerçekleştirilecek 3'üncü ayak yarışları ile tamamlanacak. Yenifoça

Windsurf ve Yelken Spor Kulübü Başkanı Nadir Nizam,"Organizasyonda U21 Dünya Şampiyonu Cengizhan Doğan,  U17 Dünya Şampiyonu Ömer Üçer, U15 Dünya Şampiyonu Tan Tandoğan gibi isimler yer alacak. Bu sporcuların katkılarıyla Yenifoça'da şampiyona büyük bir heyecan kazanacak" dedi.

Nadir Nizam, tüm sporseverleri Yenifoça'daki görsel zenginliği yüksek ve heyecanlı yarışları izlemeye davet etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Windsurf Slalom LigiFoçada Başlıyorönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Filenin Sultanları, Belçika’yı 3-1 yendi
Filenin Sultanları, Belçika’yı 3-1 yendi
Türkiye - Faroe Adaları: 4-0
Türkiye - Faroe Adaları: 4-0
Ali Koç: Kulüpten bir kuruş alacağım yok
Ali Koç: Kulüpten bir kuruş alacağım yok
Ali Koç, İsmail Kartal’a veda etti
Ali Koç, İsmail Kartal’a veda etti
İstanbulspor, kupasını aldı
İstanbulspor, kupasını aldı
Galatasaray Nef, seriyi eşitledi
Galatasaray Nef, seriyi eşitledi
Şampiyon Trabzonspor'un kadro değeri yükseldi
Şampiyon Trabzonspor'un kadro değeri yükseldi
Fenerbahçe Jorge Jesus ile 1 yıllık anlaştı
Fenerbahçe Jorge Jesus ile 1 yıllık anlaştı
Portekizli çalıştırıcı Jesus, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi
Portekizli çalıştırıcı Jesus, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi