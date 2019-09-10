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Türkiye tekvandoda geleceğe emin adımlarla ilerliyor

Türkiye Tekvando Federasyonu (TTF) Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 4 sporcuyu kotada değerlendirmek istediklerini belirterek, Türkiye'nin tekvandoda geleceğe emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Türkiye tekvandoda geleceğe emin adımlarla ilerliyor

Türkiye Tekvando Federasyonu (TTF) Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 4 sporcuyu kotada değerlendirmek istediklerini belirterek, Türkiye'nin tekvandoda geleceğe emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

10 Eylül 2019 Salı 11:11
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Türkiye tekvandoda geleceğe emin adımlarla ilerliyor

ANKARA, (DHA)

TTF Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, olimpiyatlardaki kota durumunu, sporcuların çalışmalarını, hedeflerini ve altyapılardaki gelişim sürecini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 11 ay kaldığını belirten Başkan Şahin, "2016'da başlayan bir süreç var. Bu süreçte teknik direktörümüz Ali Şahin, teknik heyetimiz, sporcularımız kıyasıya, hiç durmadan dünyanın her tarafında puan aradılar. Bizimle beraber bütün güçlü ülkeler de bu yarışmanın içerisindeydi. Bu hafta da Japonya'da olacaklar. Japonya Grand Prix 40 puan veren bir turnuva. 4 sporcumuz şu an kotanın içerisinde görünüyor ama 31 Aralık'a kadar da bunu korumak zorundalar. En üste olanlar, puanı çok olanlar, puanı orta olanlar var ama gelinen nokta çok iyi. Umutluyuz, inşallah 2019'un sonunda 4 sporcuyu kotada değerlendirmek istiyoruz" diye konuştu.

"ÜMİTLER AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA 2'NCİ OLDUK"

Çok başarılı sporcuların olduğunu vurgulayan Şahin, "2 sporcu hakkımız var. Kıta elemeleri 2020 yılında İtalya'da yapılacak. Orada da umutluyuz. Çok başarılı erkek sporcularımız var. Onlardan teknik heyetimizin belirleyeceği 2 sporcuyu seçip o kıta elemesinde değerlendirmeyi düşünüyoruz. Diğer kategorilerde, başarılarımızda Avrupa Ümitler Şampiyonası'nda 3 altın, 4 gümüş, 6 bronz madalya ile takımımız Avrupa 2'ncisi oldu. Orada dikkat çeken bir şey var; orada Türkiye Tekvando Federasyonu'nun sporcularının sadece bir şampiyon olan değil, zaman zaman tekrar eden 2-3 kere şampiyon olmaları istikrarın, başarının devamının göstergesi noktasında çok önemli bizim için. Federasyon olarak gurur duyuyoruz sporcularımızla. Emre Kutalmış Ateşli'nin bütün gençler, ümitler, dünya ve Avrupa şampiyonalarında almadığı madalya kalmadı. Hem gençler hem de ümitlerde Avrupa ve dünya şampiyonu oldu. Onun da gidişatından çok umutluyuz. Onunla beraber Ferhat Can Kavuran da orada ümitler Avrupa şampiyonu oldu. Huri Korkut, daha yeni olmasına rağmen orada 70 kiloda altın madalya aldı. Bu başarılar inşallah geleceğe de taşınacak. Federasyon olarak onlarla ilgili her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜ VE İSTİKRARLI TAKIMIZ, HEDEFİMİZ BÜYÜK"

Başkan Metin Şahin, özellikle 2016'nın bitiminden sonra hiçbir noktayı kaçırmamaya özen gösterdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok dikkatli bir takip yaptık. Gelinen nokta iyi. Şöyle bir baktığınızda, 210 ülke Dünya Federasyonu'na üye. Bütün güçlü ülkeler 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için bu süreçleri takip ettiler. Biz diğer ülkelerle kıyas yaptığımızda iyi durumdayız. Neticede 2020 yolunda bu 4 kotayı tamamladığımız zaman hakikaten mutlu olacağız. Onun arkasına da bu 2 kota noktasında çalışmalarımızı yapacağız. Gidebildiği kadar sporcuyu oraya götürüp başarıyı perçinlemek istiyoruz. Hedefimiz bu noktada da büyüktür. Oraya gidebilecek bütün sporcularımızda madalya şansı var. Hiçbir zaman peşinen konuşmuyorum ama güçlü ve istikrarlı sporcular. Son Dünya Şampiyonası'nda çok önemli bir gösterge vardı. Dünya Şampiyonası'nda olimpik milli takımımız, şu anda kotanın içerisinde olan arkadaşlarımızın hepsi madalya aldı."

"OLİMPİYATLARDA İLK GÜN YARIŞMANIN PSİKOLOJİK HAZIRLIĞINI YAPIYORUZ"

Bütün hazırlıkları yaptıklarını vurgulayan Metin Şahin, "Psikolojik ve sosyolojik anlamda teknik direktörümüz bize bu bilgileri veriyor. Oraya giderken de ilk gün müsabakaları psikolojisine göre hazırlık yapacağız. Daha önce son gün oluyordu. Tabii biz bir ekibiz, takımız, bütün takımın içerisinde diğer branşlarla da bir ekibiz. Beraber üzülüyoruz, beraber seviniyoruz. Neticede ilk gün inşallah öyle bir psikoloji oluşturup, iyi bir başarıyla diğer takımlarımızı da motive etmek istiyoruz. Bununla ilgili her türlü psikolojik hazırlık ne ise planlıyoruz. Onlarca müsabaka, onlarca kıta, tabiri caizse 'çanta sırtında madalya avında' olan bir takım var. Onların bu noktada psikolojisi gelişti. Her türlü strese karşı dayanıklılığı da gelişti" dedi.

"GELECEK ADINA UMUDUMUZ BÜYÜK"

Başarılarının devamlılığı için federasyon olarak çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Şahin, "Devamlılığı ve sürekliliği getirme adına federasyonun yaptığı çalışmalarda yıldız, genç, ümit, oradan geçişte büyüklere baktığınız zaman çok kıymetli, yaşı genç sporcular çok büyük dereceler elde ediyorlar. Bu da bizim gelecek adına çok büyük umudumuz. Yenilenme ve tekrar bu yenilenmeyle beraber başarının devamını sağlama. Şu anda belki yaşının sonuna gelmiş sporcular büyük bir gayretle giderken, arkasından onu takip eden genç sporcuların o azim ve hırsla ağabeylerinin, ablalarının o başarılarına ulaşması müthiş bir gurur meselesi" diye konuştu.

"210 ÜLKE ARASINDA EN BAŞARILI TAKIMLARDANIZ"

Metin Şahin, turnuvalarda başarılı bir grafik çizdiklerini belirterek, "Türkiye Tekvando Federasyonu şu anda 210 ülkenin üye olduğu Dünya Federasyonu'nda en başarılı takımlardan. Bütün kategorilerde en başarılı takımları oluşturdu. Neticede Türkiye'de bütün kategorilerde en başarılı takımları oluşturdu. Bu Türkiye'deki bütün kulüplerin, 500 bine varan lisanslı, 160 bine varan aktif sporcuların toplamı içinde başarının devamı ve istikrarını sağlama noktasında iyi gidiyoruz. Son Dünya Şampiyonası'nda yaş ortalamamız çok gençti. Bunların ileride çok büyük başarılara ulaşacağına ben eminim. Son dünya takımlar şampiyonası yapıldı, 2 erkek 2 kadın katıldık, Kore Milli Takımı'nı yendik. Oradan 3'üncülükle döndük. Güçlü bir Türkiye, tekvandoda geleceğe emin adımlarla ilerliyor" ifadelerini kullandı.

"MİNİKLERİ SPORA YÖNLENDİRMEK ÖNEMLİ"

Minikler kategorisinde düzenledikleri organizasyonlardan da bahseden TTF Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, "Bu da çok önemli. Miniklerin, çocukların spora katılımını ailelerle beraber mutlulukla izliyorum. Bunları sadece yarışma anlamında değil; hayata bakış açısı olarak, spor hem sağlık hem de iyi bir vatandaş modeli oluşturduğu için tekvandonun bu çoğuluyla ben gurur duyuyorum. Daha fazla katılım olması için de bir sosyal proje olarak TTF çalışmalarına devam ediyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeTekvandoGelecekEmin Adımönce Vatan
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