Türkiye Sutopu Federasyonu başkanı Mete Erol seçildi

ANKARA - Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanlığına Mete Erol seçildi.



Türkiye Sutopu Federasyonu'nun olağan genel ve mali genel kurulu, geçtiğimiz ay delege yapısındaki yönetmeliğe aykırılıklar nedeniyle ertelenmişti. Ankara'da yapılan Sutopu Federasyonu'nun 5'inci Olağan Genel Kurulu ve 7'nci Mali Genel Kurulu'nda Başkanlığa, Gençlik Hizmetleri Spor Genel Müdür Yardımcısı Mete Erol seçildi.



Seçime tek aday olarak giren Mete Erol, genel kurula katılan 88 delegenin 76'sının oyunu alarak başkan olurken, 12 oy da geçersiz sayıldı.



Mete Erol'un yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı: "Burhanettin Hacıcaferoğlu, Süleyman Şahin, Ömer Emre Turanlı, Ruso Yakimovic, Burak Yılmaz, Fatma Oya Öztürk, Bahadır Koçyiğit, Nejat Kocabay, Vedat Aydın, Cahit Sılay, Bahtiyar Özçaldıran, Hakan Bebek, Cengiz Bingül, Ertunç Tansuğ."