Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,891.28
ALTIN
691.04
DOLAR
10.99
STERLİN
14.63
EURO
12.44
21 Öğretim Görevlisi İstihdam Edilecek 
21 Öğretim Görevlisi İstihdam...
Nevşehir’de Hazineye ait taşınmazlar satılacak
Nevşehir’de Hazineye ait taşınmazlar...
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Muvazzaf/Sözleşmeli Subay alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik...
40 Müfettiş Yardımcısı alınacak
40 Müfettiş Yardımcısı alınacak
Karabük Belediyesi 8 adet otobüs hattı ihale edecek
Karabük Belediyesi 8 adet...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türkiye Sutopu Federasyonu başkanı Mete Erol seçildi

25 Aralık 2021 Cumartesi 15:26
15 Okunma
Türkiye Sutopu Federasyonu başkanı Mete Erol seçildi

ANKARA - Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanlığına Mete Erol seçildi. 

Türkiye Sutopu Federasyonu'nun olağan genel ve mali genel kurulu, geçtiğimiz ay delege yapısındaki yönetmeliğe aykırılıklar nedeniyle ertelenmişti. Ankara'da yapılan Sutopu Federasyonu'nun 5'inci Olağan Genel Kurulu ve 7'nci Mali Genel Kurulu'nda Başkanlığa, Gençlik Hizmetleri Spor Genel Müdür Yardımcısı Mete Erol seçildi. 

Seçime tek aday olarak giren Mete Erol, genel kurula katılan 88 delegenin 76'sının oyunu alarak başkan olurken, 12 oy da geçersiz sayıldı.

Mete Erol'un yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı: "Burhanettin Hacıcaferoğlu, Süleyman Şahin, Ömer Emre Turanlı, Ruso Yakimovic, Burak Yılmaz, Fatma Oya Öztürk, Bahadır Koçyiğit, Nejat Kocabay, Vedat Aydın, Cahit Sılay, Bahtiyar Özçaldıran, Hakan Bebek, Cengiz Bingül, Ertunç Tansuğ."

DHA

Son Güncelleme: 25.12.2021 15:35
Anahtar Kelimeler:
Mete ErolTürkiye Sutopu Federasyonu Başkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sivasspor, Kayserispor maçına hazırlanıyor
Sivasspor, Kayserispor maçına hazırlanıyor
Önder Karaveli kendi hikayesini yazıyor
Önder Karaveli kendi hikayesini yazıyor
Tahkim Kurulu kararları açıklandı
Tahkim Kurulu kararları açıklandı
BEŞİKTAŞLILAR İBRAYI TARTIŞTI..
BEŞİKTAŞLILAR İBRAYI TARTIŞTI..
Trabzonspor’da Djaniny'e milli davet; 3 maç yok
Trabzonspor’da Djaniny'e milli davet; 3 maç yok
Trabzonspor taraftarı ilk yarının son düellosu için gişelere koştu
Trabzonspor taraftarı ilk yarının son düellosu için gişelere koştu
Adana Demirspor - Galatasaray maçının ardından
Adana Demirspor - Galatasaray maçının ardından
Beşiktaş, Göztepe'yi yenerek yükselişini sürdürmek amacında
Beşiktaş, Göztepe'yi yenerek yükselişini sürdürmek amacında
Frutti Extra Bursaspor-Ratiopharm Ulm: 68-66
Frutti Extra Bursaspor-Ratiopharm Ulm: 68-66

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma