MUSTAFA YILDIZ

BURSA - İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) Oryantiring ve Dağcılık Takımları şehir dışında katıldıkları yarışlarda İnegöl’ü en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadılar. İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi, Oryantiring yarışlarında tarihi bir zafer daha elde etti. Sudenaz Külah sprint 16 yaş kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. İnegöl Belediyespor oyuncuları ülke genelinde yarıştıkları çeşitli müsabakalarda gösterdikleri üstün başarı ve gayretleri ile ülke çapında İnegöl ismini duyurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen 2.Kademe Oryantiring Türkiye Şampiyonası ve spor tırmanış küçükler A-B Boulder Türkiye Şampiyonası müsabakalarında madalyalara ambargo koydu.

ORYANTİRİNG’DE 7 MADALYA. 13-14 Mart tarihlerinde İzmir-Bergama’da gerçekleştirilen 2.Kademe Oryantiring Türkiye Şampiyonası yarışmalarında İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) Takımı sporcuları milli takım seçme kategorilerinde 7 madalya kazandı. DOSTUM sporcuları yarışlarda; Sprint Elit Bayan Kategorisi Türkiye üçüncülüğünü Hilal Oruç, orta mesafe 16 yaş Türkiye ikinciliğini Sudenaz Külah, Sprint 16 Yaş kategorisi Türkiye üçüncülüğünü Azra Coşkun elde ederek başarı sağladı. Gece yarışlarında ise 16 Yaş kategorisi Türkiye ikinciliğini Semanur Özdemir, 16 Yaş kategorisi Türkiye üçüncülüğünü Azra Coşkun ve Ozan Çelik ise Türkiye üçüncülüğünü elde etti. TÜRKİYE ŞAMPİYONU DOSTUM’DAN.. İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) Oryantiring sporcuları ortaya koydukları performans ile yarıştıkları guruplarda başarı elde ederken, Sudenaz Külah ise sprint 16 yaş kategorisindeki yarışmada tüm rakiplerini geride bırakarak ‘Türkiye Şampiyonu’ oldu. DİYARBAKIR’DA DOSTUM RÜZGARI. Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Diyarbakır’da düzenlenen spor tırmanış küçükler A-B Boulder Türkiye Şampiyonasına 6 sporcu ile katılan İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM), burada da başarılar elde etti. Küçük Erkekler A kategorisinde Emre Doğan gümüş madalya ile ikinci olurken, küçük erkekler B kategorisinde Onur Süngü ise üçüncülükle bronz madalya kazandı. Dağcılık ekibi sporcuları Trabzon’da düzenlenecek olan spor tırmanış hız müsabakasında yer alacak.

GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE BAŞARILARA İMZA ATIYORUZ. Spora ve sporcuya verdiği destekle adından söz ettiren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Oryantiring ve tırmanış yarışlarında İnegöl’ü temsil eden sporcuları gösterdikleri gayretlerden dolayı teşekkür etti. Başkan Alper Taban, ‘’Göreve geldiğimiz andan bu yana bir hedefimiz vardı. Biz her alanda İnegöl olarak en iyisi olacağız, İnegölümüzü en iyi şekilde temsil edeceğiz demiştik. Özellikle spor alanında girdikleri her yarışta bizleri gururlandıran DOSTUM sporcularımıza teşekkür ediyorum. Oryantiring takımımız her zaman olduğu gibi madalyalar ile şehrimize döndüler. Sporcumuz Sudenaz Külah sprint 16 yaş kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı. Tabi dağcılık branşımız da elde ettikleri başarı ile taçlandırmış oldu. Her iki takımımız da diğer yarışlar için hazırlanmaya devam ediyor Gençlerimiz geleceğimizdir.Bizde gençlerimizle birlikte başarılara imza atıyoruz. Tüm sporcu ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Söz verdiğimiz gibi İnegölümü’zü hep birlikte en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz dedi.