Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96971
ALTIN
237.802
DOLAR
5.7870
STERLİN
7.5228
EURO
6.5081
Türkiye Oryantiring Şampiyonası Sivas'ta başladı
Türkiye Oryantiring Şampiyonası Sivas'ta başladı
Game of Thrones hayranları büyük bir siber riskle karşı karşıya
Game of Thrones hayranları büyük...
Obezite ile mücadelede yeni yöntem
Obezite ile mücadelede yeni yöntem
Neziha Türken, Fahri Kültür Elçisi oldu
Neziha Türken, Fahri Kültür Elçisi...
İki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü...

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Sivas'ta başladı

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinleri kapsamında düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası 60 ilden 135 spor kulübünden 2 bin 150 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Sivas'ta başladı

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinleri kapsamında düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası 60 ilden 135 spor kulübünden 2 bin 150 sporcunun katılımıyla başladı.

19 Nisan 2019 Cuma 14:32
0 Okunma
Türkiye Oryantiring Şampiyonası Sivas'ta başladı

SİVASTürkiye Oryantiring Şampiyonası Sivas'ta Kardeşler Kent Ormanı'nda düzenlenen ilk yarışlar ile başladı. 60 ilden gelen toplam 2 bin 150 sporcu müsabakalarda derece yapmak için kıyasıya yarıştı. 3 gün sürecek olan şampiyona pazar günü kent meydanında yapılacak olan müsabakalarla sona erecek. 

Şampiyona hakkında bilgi veren Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Sivas'ta böyle bir şampiyona düzenledikleri için mutlu olduğunu söyledi. Akyüz "19-21 Nisan tarihleri arasında Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında burada Türkiye Şampiyonası'nı yapmaya sayın bakanımızla beraber karar verdik. Şu an burada 2 bin 150 sporcunun katılımıyla 60 ilden 135 spor kulübü Sivas'ın tarihi sokaklarında dolaşarak, Kardeşler Kent Ormanında orta mesafe parkurunda koşarak bu tarihi dokuyu hissederek günün anlam ve önemi kapsamında da çeşitli etkinliklerle bu yarışı gerçekleştiriyoruz. Bugün ilk günümüz. Yarın yine kent ormanında uzun mesafe koşusu olacak, Pazar günü de kent meydanında bitecek şekilde sokak aralarında, Kongre'nin yapıldığı alanlarda bir kısa mesafe koşusuyla Türkiye Şampiyonasını sonlandırmış olacağız. Başlangıçta ben Sivas'la ilgili olarak 2008 yılından bu yana bir mücadelemiz vardı. Cumhuriyet Üniversitesindeki hocalarımızın da büyük istekleriyle yıllardır kademe yarışması arzu ediliyordu. O dönemde çok mücadele verdik ama kısmet bugüneymiş. Hiç Sivas'ı görmeyen kişileri burada gördük ve onlardan daha ilk gün itibariyle şunları dinledim. Çok güzel bir orman, oryantiring için çok güzel bir arazi yapısına sahip. Önümüzdeki dönemde burada milli takım kamplarının olmasını arzu eden sporcularımız, antrenörlerimiz var. Harita çizildi, bundan sonra bu haritayı eğer herhangi bir işlem yapılmazsa biz 40-50 yıl kullanabiliriz. Valimizin destekleriyle buraya bir elektronik sistem kazandırılıyor. Bunlardan sonra artık Sivas'ın başka bir şeye ihtiyacı yok. Kendi yağıyla kavrulabilir hale geldi. Sivas yeni bir branşla tanıştı. Burada Türkiye Şampiyonası ilk kez yapılıyor. Bir çok yerde belki şimdi bahar yaşanıyor ama burada karın altında böyle bir organizasyonu daha da unutulmaz hale getirdi diye düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.  

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise "Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında yapmak daha da anlamlandırıyor. Bu yıl yıl sonuna kadar 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında şehirde eğitim, kültür ve spor anlamında çok güzel çalışmalar olacak. Bunlardan en geniş çaplılarından bir tanesi olan Türkiye Şampiyonasını yapıyoruz. Bundan sonra milli maçlar, Ziraat Türkiye Kupası Finali ve İşitme Engelliler Bisiklet Dünya Şampiyonası şeklinde devam edecek" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Oryantiring ŞampiyonasıSivas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor'da hedef galibiyet
Trabzonspor'da hedef galibiyet
Bu kulüp yaşayacaktır
Bu kulüp yaşayacaktır
6 maçtan da maksimum puan almaya çalışacağız
6 maçtan da maksimum puan almaya çalışacağız
Beşiktaş'ta her şey Şampiyonlar Ligi için
Beşiktaş'ta her şey Şampiyonlar Ligi için
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı, Çanakkale’den başladı
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı, Çanakkale’den başladı
İlk şampiyonasında 7 madalya aldı
İlk şampiyonasında 7 madalya aldı
Suzuki ve Tezmarin’den Balıkçılık Turnuvası!
Suzuki ve Tezmarin’den Balıkçılık Turnuvası!
Ayşe ve Kerem'in hedefi hep zirve
Ayşe ve Kerem'in hedefi hep zirve
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabı başladı
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabı başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans