Türkiye Oryantiring Şampiyonası Sivas'ta başladı

SİVAS - Türkiye Oryantiring Şampiyonası Sivas'ta Kardeşler Kent Ormanı'nda düzenlenen ilk yarışlar ile başladı. 60 ilden gelen toplam 2 bin 150 sporcu müsabakalarda derece yapmak için kıyasıya yarıştı. 3 gün sürecek olan şampiyona pazar günü kent meydanında yapılacak olan müsabakalarla sona erecek.



Şampiyona hakkında bilgi veren Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Sivas'ta böyle bir şampiyona düzenledikleri için mutlu olduğunu söyledi. Akyüz "19-21 Nisan tarihleri arasında Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında burada Türkiye Şampiyonası'nı yapmaya sayın bakanımızla beraber karar verdik. Şu an burada 2 bin 150 sporcunun katılımıyla 60 ilden 135 spor kulübü Sivas'ın tarihi sokaklarında dolaşarak, Kardeşler Kent Ormanında orta mesafe parkurunda koşarak bu tarihi dokuyu hissederek günün anlam ve önemi kapsamında da çeşitli etkinliklerle bu yarışı gerçekleştiriyoruz. Bugün ilk günümüz. Yarın yine kent ormanında uzun mesafe koşusu olacak, Pazar günü de kent meydanında bitecek şekilde sokak aralarında, Kongre'nin yapıldığı alanlarda bir kısa mesafe koşusuyla Türkiye Şampiyonasını sonlandırmış olacağız. Başlangıçta ben Sivas'la ilgili olarak 2008 yılından bu yana bir mücadelemiz vardı. Cumhuriyet Üniversitesindeki hocalarımızın da büyük istekleriyle yıllardır kademe yarışması arzu ediliyordu. O dönemde çok mücadele verdik ama kısmet bugüneymiş. Hiç Sivas'ı görmeyen kişileri burada gördük ve onlardan daha ilk gün itibariyle şunları dinledim. Çok güzel bir orman, oryantiring için çok güzel bir arazi yapısına sahip. Önümüzdeki dönemde burada milli takım kamplarının olmasını arzu eden sporcularımız, antrenörlerimiz var. Harita çizildi, bundan sonra bu haritayı eğer herhangi bir işlem yapılmazsa biz 40-50 yıl kullanabiliriz. Valimizin destekleriyle buraya bir elektronik sistem kazandırılıyor. Bunlardan sonra artık Sivas'ın başka bir şeye ihtiyacı yok. Kendi yağıyla kavrulabilir hale geldi. Sivas yeni bir branşla tanıştı. Burada Türkiye Şampiyonası ilk kez yapılıyor. Bir çok yerde belki şimdi bahar yaşanıyor ama burada karın altında böyle bir organizasyonu daha da unutulmaz hale getirdi diye düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise "Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında yapmak daha da anlamlandırıyor. Bu yıl yıl sonuna kadar 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında şehirde eğitim, kültür ve spor anlamında çok güzel çalışmalar olacak. Bunlardan en geniş çaplılarından bir tanesi olan Türkiye Şampiyonasını yapıyoruz. Bundan sonra milli maçlar, Ziraat Türkiye Kupası Finali ve İşitme Engelliler Bisiklet Dünya Şampiyonası şeklinde devam edecek" ifadelerini kullandı.