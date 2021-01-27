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"Türkiye'nin her yerinde tenis oynanmasını sağlamalıyız"

Antalya'nın Serik ilçesinde ATP Challenger Turnuvası kapsamında düzenlenecek Club Megasaray Open Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Türkiye'nin her yerinde, her zaman tenis oynanmasını sağlamalıyız" dedi.

27 Ocak 2021 Çarşamba 13:49
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"Türkiye'nin her yerinde tenis oynanmasını sağlamalıyız"

ANTALYA - Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde, Türkiye Tenis Federasyonu ev sahipliğinde Megasaray Tenis Akademisi kortlarında ATP Challenger Turnuvası kapsamında gerçekleştirilecek Club Megasaray Open Turnuvası dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi. Erkeklerde tenisin önemli isimlerini ağırlayacak ATP Challenger Turnuvası'nda ana tablo mücadelelerinin hava muhalefeti nedeniyle yarın başlayacağı turnuvanın basın toplantısına Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Antalya İl Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Turnuva Direktörü Barış Şahin ve tenisçi Marsel İlhan katıldı.

CENGİZ DURMUŞ: TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE TENİS OYNANMASINI SAĞLAMALIYIZ

Federasyon Başkanı Cengiz Durmuş, "Türkiye'nin her yerinde, her zaman tenis oynanmasını sağlamalıyız. Oradan yetenekli sporcuları antrenörler sayesinde insanlarımız sayesinde dünyanın en iyi olma yolunda adım adım ilerleyeceğiz. Spor Bakanlığımızın bizim bu inancımıza destek vermesi, bakanın bizzat takip ederek destek vermesi sonuç odaklı dokunuşları ile bize destek olması bizi daha çok heyecanlandırıyor ve güçlendiriyor. Federasyon olarak bu yolda başarılı olacağız. Başarmak için bakanlığımızın, sporcu ve ailelerin destekleri çok önemli. Bizlerin kendimizi daha iyi hissedebilmemiz için birlikte hareket edebilecek sponsorlar gerekir. Herkesin kazanıp mutlu olacağı bir alan yaratmalıyız. Bizler bu yola çıkarken olmazsa olmazlarımız uluslararası turnuvalar. Bu turnuvaları ülkemizde yapmış olmamın çok büyük avantajları var. Bugün bu turnuvalarda oynayan 7-8 tane sporcumuz var. Ailelerimizle birlikte başaracağız" diye konuştu.

KEMAL ŞAHİN: MAYIS SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİNİ BEKLEDİĞİMİZ 50'NİN ÜZERİNDE TURNUVA VAR

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, "2019 yılında hayata geçirdiğimiz Megasaray Tenis Akademi'de, bugüne kadar dünyanın dört bir yanından gelen önemli sporcularla birçok turnuva gerçekleştirdik. Toplamda 100'ün üzerinde turnuva yapılan akademide, 2021'de de mayıs sonuna kadar gerçekleşmesini beklediğimiz 50'nin üzerinde turnuva var. Bu turnuvalarda yaklaşık 3000'in üzerinde sporcuyu ağırladık ve heyecan dolu maçlar izledik. Burada kısa zamanda 5 kıtadan; Amerika, Kanada, Rusya, Meksika, İskandinav Ülkeleri, Almanya, Fransa gibi Avrupalıları, Çinlileri, Japonları, Afrikalıları ağırlamak bizim için büyük bir keyif. Akademi kısa zamanda ünlü sporcular ve tenis severlerin beğenisini toplayarak, dünyanın en popüler akademilerinden biri olma yolunda büyük mesafe kat etmiştir" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da, "Turnuvanın ilimizde düzenlenmesi hepimizin gururudur. Bundan sonra da böyle turnuvaların devam etmesini istiyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ATP Challenger TurnuvasıTenisAntalya
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