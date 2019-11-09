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Türkiye Motokros Şampiyonası 4'üncü ayak finalleri başladı

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası 4'üncü ayak finali, Afyonkarahisar'da başladı.

Türkiye Motokros Şampiyonası 4'üncü ayak finalleri başladı

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası 4'üncü ayak finali, Afyonkarahisar'da başladı.

09 Kasım 2019 Cumartesi 18:15
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Türkiye Motokros Şampiyonası 4'üncü ayak finalleri başladı

AFYONKARAHİSAR

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası 4'üncü ayak finali, Afyonkarahisar'da başladı.

Afyonkarahisar Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4'üncü ayak final yarışında İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Adana, Sakarya ve Bursa başta olmak üzere çeşitli illerden gelen 55 sporcu mücadele edecek. MX1, MX2, MX2 junior, MX, 85 cc, 65 cc ve veteran kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde, teknik kontrollerini tamamlayan sporcular, sıralama turlarıyla final etabına başladı.

TMF Teknik Asbaşkanı Ogün Baysan, şampiyonada 5 kategoride 55 sporcunun yarışacağını söyledi. Baysan, "Afyonkarahisar motorsporlarında hep bir adım önde oldu. 2020'de Dünya Şampiyonası yapılacak. Burası 2 yıl üst üste dünyanın en iyi parkur ve padok ödülünü aldı. Hedefimiz şampiyonaya ev sahipliği yapmak. Motorsporlarını halkımız sevdi ve benimsedi" dedi.

Türkiye motokros şampiyonu Şakir Şenkalaycı ise 30 yıldır yarıştığını ve yarışlarda sporculara ağabeylik yaptığını söyledi. Türkiye'de şampiyonlar şampiyonu unvanı alan bir sporcu olduğunu belirten Şankalaycı, "Milli sporcuların hepsi burada. Son yarış olduğu için diğer yarışlardan daha riskli. Puanlar kritik. Sezonun en iyi yarışı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Afyonkarahisar'daki pistin dünyanın en iyi pisti seçildiğini hatırlatan Şakir Şenkalaycı, "Dünyada buraya benzer pistler var. Ama buranın en önemli avantajı, otellerin ve hastanelerin çok yakın mesafede olması. Bu çok büyük bir avantaj. Burası çok özel hazırlanmış bir pist" dedi.

"ŞAMPİYONLUĞU VERMEK İSTİYORUM"

Kendisinin değil diğer sporcuların şampiyon olmasını istediğini vurgulayan Şenkalaycı, şunları kaydetti:

"Beni heyecanlandıran en güzel şey, başka şampiyonların olmasıdır. İstiyorum ki birçok sporcu buraya gelsin ve Şakir Şenkalaycı'ya tur bindirsin. Ben daha çok gururlanırım açıkçası. Şampiyonların şampiyonu olarak şampiyonluğu vermek istiyorum. Yarışmak benim hayat biçimim. Ama insan istiyor ki Şakir Şenkalaycı gibi, Kenan Sofuoğlu gibi, Toprak Razgatlıoğlu gibi yüzlerce sporcu çıksın ki biz de burada dünya arenasında yarışalım."

Final mücadelesi, yarın "10 Kasım Atatürk'ü Anma Yarışı" kapsamında sona erecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MotosikletMotokrosTmfFinal
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