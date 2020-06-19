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Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 4-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Deplasmanda oynanan ilk maçta da rakibini 1-0 yenen Alanyaspor, finale yükselerek, Trabzonspor’un rakibi oldu.

19 Haziran 2020 Cuma 08:21
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Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu

14’üncü dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan kazanılan kornerde Bakasetas’ın ortasında Coulker kafa vuruşunda top savunmadan döndü. Arka direkte topla buluşan Cisse’nin vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

18’inci dakikada orta sahada yapılan top kaybıyla başlayan ani Alanyaspor atağında Cisse’nin pasını Ceyhun’a aktardı. Hızla rakip ceza sahasına yönelen Ceyhun’un sert şutunda kaleci Boffin iki hamlede kontrol etti.

25’inci dakikada Alanyaspor farkı 2’ye yükseltti. Kazanılan kornerde Bakasetas ortasını ön direğe yaptı. Topa iyi yükselen Ceyhun’un yere çarptırarak yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

31’inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında topu rakibinden çalan Ceyhun arkadaşı Cisse ile birlikte hızla rakip sahaya girdi. Ceza sahası yayına kadar koşu yapan Ceyhun geriden koşu yapan Fernandes’e topu aktardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Fernandes’in sert şutunda direğe çarpan top auta gitti.

34’üncü dakikada sağdan gelişen Antalyaspor atağında Hakan’ın ortasında penaltı noktasında topa yükselen Jahovic’in sert kafa vuruşunu kaleci Marafona tokatladı. Dönen topu Alanyaspor defansı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Alanyaspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

46’ncı dakikada gelişen Alanyaspor Salih’in ara pasıyla ceza sahasına giren Cisse, topu kontrol ederek sert vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 3-0.

48’inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası dışında şut deneyen Bakasetas defanstan dönen topu Salih ile duvar pası yaptı. Tekrar topu alan Bakasetas’ın kale önüne yükselttiği topu defanstan sıyrılan Cisse şık vuruşla kendinin 3’üncü takımının 4’üncü golünü attı: 4-0.

82’nci dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasına giren Campos düşmesine rağmen topu Emircan’a aktardı. Topu kontrol eden Emircan meşin yuvarlağı arka direkte top bekleyen Onur’a aktardı. Bu oyuncunun vuruşu ağlarla buluştu ancak VAR’ı inceleyen maçın hakemi Arda Kardeşler golü Campos’un pozisyonunda rakibine faul yaptığı gerekçesiyle iptal etti.

90’ıncı dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Mukairu’nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Amilton’un şutu ağalara gitti ancak hakem Arda Kardeşler ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz kıldı.

Karşılaşma Alanyaspor’un 4-0’lık farklı üstünlüğüyle sonlandı.


EFECAN VE CİSSE TARTIŞTI

Karşılaşmanın 12’nci dakikasında gelişen Alanyaspor atağında topu kazanan Efecan hızla ceza sahasına koşu yaptı. Efecan, takım arkadaşı Cisse’nin topu istemesine rağmen pas atmayarak şutu denedi. Dışarı giden şutun ardından iki takım arkadaşı kısa süren bir tartışma yaşadı. Ardından oluşan pozisyonu Cisse’nin gole çevirmesinin ardından Efecan giderek Cisse’yi tebrik etti.

FERNANDES'E 100. MAÇ İÇİN ÖZEL FORMA

Karşılaşma öncesinde 100’üncü maçına çıkan Junior Fernandes’e takımı Alanyaspor tarafından sırtında 100 numara yazısı bulunan çerçeveli forma hediye edildi. Ayrıca karşılaşmayı Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve ekibi de izledi. 

ALANYASPOR’UN İLK FİNALİ

Antalyaspor’u kupanın dışına iten Aytemiz Alayaspor, tarihinde ilk kez kupada finale yükseldi.

Erol Bulut ve öğrencileri, kupa yarı finalinde 1-0 ve 4-0’lık skorlarla Fraport TAV Antalyaspor’u elemeyi başardı. Turuncu-yeşilliler, bu sonuçla kulüp tarihinde ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıAytemiz AlanyasporFraport TAV AntalyasporFutbol
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