Türkiye Kupası'nda 4'üncü Tur eşleşmeleri belli oldu

İSTANBUL - Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün gerçekleştirildi. Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimine; TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.



4'üncü Eleme Turu'nda Spor Toto Süper Lig'den Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor., Gaziantep FK, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Vavacars Fatih Karagümrük, 3'üncü Eleme Turu Kura çekimi sonucu bay geçen GZT Giresunspor ve 3'üncü Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulü ve seri başı sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakaları; 30 Kasım ile 1 ve 2 Aralık tarihlerinde yapılacak.



ALİ DÜŞMEZ: ZTK KULÜPLERİMİZE VE GENÇ OYUNCULARA BİRÇOK FIRSAT SUNUYOR



Kura çekiminin hayırlı olması temennisinde bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Düşmez, "Sezona 132 takımla başladık, 54 takımla devam ediyoruz. 60'ıncı sezonunu yaşadığımız kupayı her zaman çok önemsedik. Federasyonumuzun da benim de bu turnuvaya çok büyük ilgisi var. 12 yıldır 'Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor' diyoruz. Organizasyon gerçekten çok değerli. Bunun nedenlerini paylaşmak isterim. Bu kupayı kazanan için UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak önemli bir fırsat. Kupa, alt lig takımlarına üst ligden takımlarla karşılaşma imkanı sunuyor. Kupa maçları genç kardeşlerimiz için de çok önemli. Genç oyuncularımız kupada oynama şansı buluyor ve son on seneye baktığımızda kupada parlamış, Süper Lig'e transfer olmuş, hatta Milli Takımlara seçilmiş bir çok oyuncumuz var. Tüm paydaşlarımızdan kupaya önem vermelerini bekliyoruz. Tarihe baktığımızda 11 şehrimiz Türkiye Kupası'nı kazandı. O şehirlerimizin hala o şampiyonlukların sevincini ve gururunu yaşadıklarını görüyoruz. Sağlık Bakanlığımız ve Sağlık Kurulumuzun değerlendirmeleri sonrasında maçlarımızın tam kapasite ile oynanacak olması çok önemli. Kupada bu turdan itibaren geçerli olacak ve kulüplerimiz sağlık koşullarını yerine getirerek stadyumlarını doldurabilecek. Aşı çok önemli ve aşılarını yaptırmış futbolseverler stadyumlarda olacak. Bu vesile ile herkesi aşılarını olmaya davet ediyorum. Kupa maçlarının yayınlanması çok değerli ve bütün Türkiye izliyor. Centilmence, Fair Play çerçevesinde çok güzel maçlara şahit oluyoruz. Kupa maçlarının 81 il ve tüm ilçelere dostluk getirmesini temenni ediyorum. Sakatlığın olmadığı ve kardeşliğin ön plana çıktığı bir sezon diliyorum. Kura çekimi hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



Türkiye Kupası'nda 4'üncü Tur eşleşmeleri şu şekilde:



Adanaspor - Kocaelispor



Adana Demirspor - Serik Belediyespor



Gaziantep FK - Sakaryaspor



Fraport TAV Antalyaspor - Amed Sportif Faaliyetler



Beypiliç Boluspor - 52 Orduspor FK



Göztepe - Kahta 02



VavaCars Fatih Karagümrük - Sarıyer



Gençlerbirliği - Mardin 1969



Çaykur Rizespor - Ankaraspor



Nasadoge Menemenspor - Hekimoğlu Trabzon



Aytemiz Alanyaspor - Osmaniyespor FK



Altay - Manisa FK



MKE Ankaragücü - Nazilli Belediyespor



GZT Giresunspor - Ankara Demirspor



Altaş Denizlispor - Ağrı 1970



Medipol Başakşehir - Bodrumspor



Bursaspor - Kırşehir Belediyespor



Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Akhisarspor



Kasımpaşa - Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor



Altınordu - 68 Aksaray Belediyespor



İstanbulspor - Afjet Afyonspor



Atakaş Hatayspor - Eyüpspor



Royal Hastanesi Bandırmaspor - Şanlıurfaspor



Bereket Sigorta Ümraniyespor - Arnavutköy Belediye Gençlikspor



Yukatel Kayserispor - Alagöz Holding Iğdır FK



İttifak Holding Konyaspor - Silahtaroğlu Vanspor FK



Yılport Samsunspor - Uşakspor