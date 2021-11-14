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Türkiye haklı bir galibiyet aldı

Julio Cesar Ribas: Türkiye haklı bir galibiyet aldı

14 Kasım 2021 Pazar 09:33
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Türkiye haklı bir galibiyet aldı

İSTANBUL (DHA) 

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9'uncu hafta maçında A Milli Takım, Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Cebelitarık Teknik Direktörü Julio Cesar Ribas, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı Türkiye'yi tebrik eden Julio Cesar Ribas, "Öncelikle Türkiye'yi tebrik etmek istiyorum. Çok haklı bir galibiyet aldılar. Bizden daha üstünlerdi. Bir soru işareti olarak kafamda kalacak nokta, kırmızı kart pozisyonuydu. En azından benim olduğum açıdan direkt kırmızı kart olduğunu düşünmüyorum. Ancak sahada bizden üstün olan bir Türkiye vardı. 11'e 11 oynansaydı skoru ne kadar değiştirirdi, onu bilemeyiz. Sonuçta Türkiye bizden her açıdan bizden daha iyiydi. Ancak ufak bir nokta olarak ona değinmek istedim" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Julio Cesar RibasCebelitarık
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