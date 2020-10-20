Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1210
ALTIN
483.750
DOLAR
7.8553
STERLİN
10.1799
EURO
9.2901
Uzmanından kışa sağlıklı girmek adına tavsiyeler
Uzmanından kışa sağlıklı girmek adına...
Fabrice N'Sakala: Şampiyonluğa inanıyoruz
Fabrice N'Sakala: Şampiyonluğa inanıyoruz
Kayakta milli sporcular FIS kampında
Kayakta milli sporcular FIS kampında
“Sadece genetik değil, her kadın risk altında”
“Sadece genetik değil, her kadın...
Türkiye Güreş Federasyonu'ndan tarihi proje
Türkiye Güreş Federasyonu'ndan tarihi proje
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan tarihi proje

Musa Aydın: "Amacımız bu yetenekli gençleri Türk sporuna kazandırarak kötü alışkanlıklardan ve kötü niyetli insanlardan korumak"

20 Ekim 2020 Salı 16:54
5 Okunma
Türkiye Güreş Federasyonu'ndan tarihi proje

ANTALYA - Türkiye Güreş Federasyonu, başkan Musa Aydın'ın girişimleriyle büyük bir çalışmanın daha altına imza attı. Güneydoğu illerimizde güreşi canlandırmak ve alt yapıya destek sağlamak için başlatılan proje kapsamında Antalya'da gelişim kampı düzenlendi. Kampa Güneydoğu bölgesindeki illerden 60 antrenör ve 300 civarında sporcu katılacak. Sporcular  antrenman yaparken, antrenörler için de eğitim ve gelişim semineri düzenlenecek. 

Antalya'da düzenlenen gelişim kampında Avrupa şampiyonu Metin Kaplan ve dünya şampiyonu Nazmi Avluca antrenörlere teknik ve taktik konusunda seminer verecek. 3 grup halinde düzenlenecek olan gelişim kampında 1'inci grup 18-25 Ekim tarihleri arasında yapılacak ve Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Bitlis, Elazığ, Iğdır, Kars, Malatya, Muş ve Şanlıurfa'dan katılımcılar yer alacak. 2'nci grup 25-Ekim 1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek ve Batman, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Şırnak ile  Van illerinden sporcu ve antrenörler katılacak. 3'üncü grup  ise 1-8 Kasım tarihlerinde bölgede ki tüm  Kadın güreşçilerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

MUSA AYDIN: "AMACIMIZ BU YETENEKLİ GENÇLERİ TÜRK SPORUNA KAZANDIRARAK KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN VE KÖTÜ NİYETLİ İNSANLARDAN KORUMAK"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yaptığı açıklamada, Güneydoğu bölgelerinde çok sayıda yetenekli güreşçinin olduğuna dikkati çekerek, "Amacımız bu yetenekli gençleri Türk sporuna kazandırarak kötü alışkanlıklardan ve kötü niyetli insanlardan korumak. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hükümetimizin hizmetlerini Doğu, Batı, Güney, Kuzey demeden ülkemizin dört bir yanına nasıl eşit ve adaletli bir şekilde dağıtıyorsa  bizler de Türkiye Güreş Federasyonu olarak tüm imkanlarımızdan bütün gençlerin eşit bir şekilde yararlanmasını hedefliyoruz. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun büyük destekleriyle bizler de güreş için bu illerimizde dev bir adım atıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yaptığım ziyarette bu konuda önemli adımlar attık. Şimdi de Antalya'da sporcu ve antrenörlerimiz için bir gelişim kampı düzenledik. Ayrıca önümüzdeki günlerde de il temsilcilerimizin katılımıyla Doğu illerimizde güreşi canlandırmak ve alt yapıya destek sağlamak için bir kamp daha düzenleyeceğiz. Biz Doğu illerimizi çok önemsiyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda Güneydoğu'dan Kerem Kamal, Doğan Kara gibi Avrupa ve dünyada madalya alan daha nice sporcuları yetiştireceğiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Güreş FederasyonuBaşkan Musa Aydın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fabrice N'Sakala: Şampiyonluğa inanıyoruz
Fabrice N'Sakala: Şampiyonluğa inanıyoruz
Kayakta milli sporcular FIS kampında
Kayakta milli sporcular FIS kampında
Demir Grup Sivasspor, İspanya yolcusu
Demir Grup Sivasspor, İspanya yolcusu
Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Okan Buruk: Hem Başakşehir, hem de Türkiye için önemli
Okan Buruk: Hem Başakşehir, hem de Türkiye için önemli
Göztepe-Fenerbahçe: 2-3
Göztepe-Fenerbahçe: 2-3
Olimpik Kadın Boks Milli Takımı Bulgaristan yolcusu
Olimpik Kadın Boks Milli Takımı Bulgaristan yolcusu
Kayserispor yönetiminde istifa
Kayserispor yönetiminde istifa
File derbisinde kazanan Fenerbahçe Opet
File derbisinde kazanan Fenerbahçe Opet

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma