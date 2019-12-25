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Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası sona erdi

Ankara Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenen 2020 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası sona erdi

Ankara Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenen 2020 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası sona erdi.

25 Aralık 2019 Çarşamba 15:44
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Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası sona erdi

ANKARA - Şampiyona’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi 175 puanla takım halinde şampiyon oldu. Askispor 173 puanla ikinci, Kayseri Şeker 85 puanla üçüncü oldu. Diğer yandan şampiyonanın en centilmen sporcusu İstanbul Büyükşehir Belediyespor’dan Muhammet Hamza Bakır, en teknik sporcusu İstanbul Büyükşehir Belediyespor’dan Salih Aydın, en centilmen antrenör ise İstanbul Güreş İhtisas Spor Kulübü’nden Hüseyin Uzuner seçildi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, maçların keyifli geçtiğini belirterek, “Özellikle 67 ve 77 kilolarda oldukça keyifli maçlar oldu. Üst düzey bir rekabet vardı. İki sıkletin de olimpik sıklet olması bizi mutlu etti. İki sıklet de kota alamadığımız sıkletler. Bu Türkiye Şampiyonası’nda doğrusu çok umutlandık. 60 kiloda Kerem Kamal var, 87 kiloda Metehan Başar, ağır sıklette Rıza Kayaalp katılmadı. Sıkletlerinde birinci olarak gözüken sporcular. Teknik heyetin kararıyla katılmadılar. Ama dediğim gibi o iki sıklette oldukça rekabet içerisinde geçti. Furkan Bayrak, Yunus Emre Başar gerçekten çok büyük bir mesafe kat etmişler. Orada Fatih Cengiz de var. Rekabet yüksek. Bütün temennimiz, Avrupa ve Dünya kota maçlarında kota almak” dedi.

Dereceye giren güreşçiler ve kulüpleri şunlar:

60 Kg:

1. Ahmet Uyar /İBB 2. Hammet Rüstem /İBB 3. Ayhan Karakuş /Kasımpaşa  3.Ahmet Uçar/Bursa B. Beled.

67 Kg:

1.Enes Başar /Aski 2. Yavuz Albas /Rize Çaykur  3. Mustafa Şahin /Rize Çaykur  3. Kadir Kamal /Ankara Şampiyonlar

77 Kg:

1.Yunus Emre Başar /İBB 2. Furkan Bayrak /Aski  3. Yıldırım Kılıçkaya/İst. Güreş İhtisas  3.Murat Erdoğan /İBB

87 Kg:

1.Ali Cengiz /Aski 2. Doğan Göktaş /Aski 3. Emircan Aslan/Kasımpaşa 3. Muhittin Sarıçiçek /Rize Çaykur

130 Kg:

1. Osman YILDIRIM /Aski 2. Fatih Bozkurt /İBB 3. Cemil Şimşek /Kasımpaşa 3.  Burak Çakırcı /İBB

55 Kg:

1. Doğuş Ayazcı – ASKİ 2.Şerif Kılıç- ASKİ 3.Müslim Alımlı- İBB 3.Ömer Halis Recep - Burdur Emniyet

63 Kg:

1. Abdullah Toprak- Kayseri Şeker  2. Onur Atalay - Kayseri Şeker 3.Can Dokgöz-Kasımpaşa

3. Abdurrahman ALTAN - İBB

72 Kg:

1. Selçuk Can - Pendik Güreş İhtisas 2. Cengiz Arslan - İBB 3.Yunus Özel - Kayseri Şeker 3. Ahmet Yılmaz - İBB

82 Kg:

1. Salih Aydın - İBB 2.Burhan Akbudak -İBB 3.Batuhan Koyuncu - Rize Çaykur  3. Mehmet Ali Küçükosman-Kayseri Şeker

97 Kg:

1. Süleyman Demirci - ASKİ 2.Süleyman Erbay-İBB  3.Beytullah Kayışdağ- ASKİ 3.Davut Olcan - İBB

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası
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