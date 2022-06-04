Türkiye - Faroe Adaları: 4-0

20'nci dakikada milli takımın kaleyi cepheden gören bir noktadan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

34'üncü dakikada Cengiz'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe doğru hareketlenen Enes'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

37'nci dakikada milli takım öne geçti. Ani gelişen Türkiye atağında Enes'in ara pasıyla hareketlenen Kerem'in vuruşunda kalesinden çıkan Nielsen meşin yuvarlağı ceza sahası yayının önünde kurtardı. Nielsen'den sekerek sağ kanada doğru açılan topu kontrol eden Cengiz'in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

İlk yarı Türkiye'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

47'nci dakikada milli takım farkı 2'ye çıkardı. Doğukan Sinik kaptığı topta pasını rakip yarı alanın ortalarındaki Enes'i gördü. Bu oyuncunun tek pasıyla buluşan Halil, topla birlikte kat ederek ceza sahası içerisine kadar girdikten sonra sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 2-0.

54'üncü dakikada orta sahadan topla birlikte hareket eden Halil, pasını sağ kanattaki Cengiz'e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Gol kararı veren orta hakem, VAR'ın uyarısının ardından pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

82'nci dakikada milli takım skoru 3-0'a getirdi. Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşu kaleci Nielsen'in müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 3-0.

85'inci dakikada milli takım, farkı 4'e çıkardı. Organize gelişen atakta Enes'in pasıyla ceza sahası çizgisinin hemen gerisinde topla buluşan Yunus bekletmeden topuğuyla pasını sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Merih'e verdi. Bu oyuncunun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Türkiye sahadan 4-0 galip ayrıldı.

FERDİ KADIOĞLU VE YUNUS AKGÜN İLK KEZ

A Milli Futbol Takımı'nın Faroe Adaları ile oynadığı karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu ve Yunus Akgün ilk kez milli formayı giydi. Ferdi Kadıoğlu karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken; Yunus Akgün ise 80'inci dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil oldu. Yunus, milli takımın Merih Demiral ile bulduğu 4'üncü golde asisti yapan isim oldu.

Stefan Kuntz: Hücumda otomatikleşme zaman alıyor

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Hücumda otomatikleşme olarak tabir edeceğimiz şey zaman alıyor. Bugün baktığımızda 3'üncü bölgede çok iyi değildik. Bunların sebeplerinden birisi beraber oynayan oyuncuların, oynama sıklıklarının çok olmaması. Yeni oyuncu kombinasyonları var" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup ilk maçında Faroe Adaları'nı sahasında 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Karşılaşmadaki forvet tercihini Enes Ünal'dan yana kullanmasıyla ilgili gelen bir soruya Kuntz, "Serdar Dursun'u sonradan oyuna almak sonuç getiriyor demek ki. Hücumda otomatikleşme olarak tabir edeceğimiz şey zaman alıyor. Bugün baktığımızda 3'üncü bölgede çok iyi değildik. Bunların sebeplerinden birisi beraber oynayan oyuncuların, oynama sıklıklarının çok olmaması. Yeni oyuncu kombinasyonları var. Kadro kararımızı verirken yorgunluk seviyesini dengelemeye çalışıyoruz. Maç maç bu kararları vereceğiz. Oyuncuların fiziksel durumlarındaki verilere bakacağız" diye konuştu.

"ULUSLAR LİGİ'NDE BU HAFTA SADECE 3 TAKIM 4 GOL ATABİLDİ"

Karşılaşmanın başında hücum bölgesinde yaptıkları paslarda iyi bir isabet yüzdesi yakalayamadıklarını aktaran Kuntz, "3'üncü bölgede iyi koşamadık ama kaptanımız 11.5 kilometre koştu. 2'nci yarıda yaptığımız koşular boş alan bulmamızı sağladı ve skoru bulabildik. Son 3 gün içerisinde Uluslar Ligi'nde 26 maç oynandı. Bu karşılaşmalarda sadece Gürcistan, Hollanda ve Türkiye 4 gol atabildi. Takımların bu dönemde özellikle hücumda zorlandığını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

"FERDİ'NİN PERFORMANSINDAN GAYET MEMNUNUM"

Bugün ilk defa milli formayı giyen Ferdi Kadıoğlu ile ilgili de konuşan Kuntz, "Ferdi'nin performansından gayet memnunum. Biraz tedirgin başladı ama süre ilerleyince istediğimiz performansı sergiledi. Fenerbahçe'de alıştığımız performansı ilerleyen dakikalarda gösterdi" diyerek sözlerini noktaladı.