Türkiye, Dünya Atletizm Şampiyonası'na 20 atletle katılıyor

ANKARA - Türkiye, Katar'ın başkenti Doha'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'na 20 atletle gidiyor. 2017 Londra'da iki madalya kazanan Ay-yıldızlı takım, Doha'dan da madalyalar ve finaller bekliyor. TAF Başkanı Fatih Çintimar, olimpiyat öncesindeki bu önemli şampiyonada yine tarih yazmak istediklerini söylerken, sporcularının hazırlıklarını tamamladığını ve gelecek haftayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.



27 Eylül Cuma günü başlayacak olan Dünya Atletizm Şampiyonası 6 Ekim'e kadar sürecek. 210 ülkenin katılacağı dev şampiyonada Türkiye Milli Takımı'nda yer alan isimler arasında son dünya şampiyonu Ramil Guliyev ve dünya ikincisi Yasmani Copello da var.



Doha'da yarışacak olan Türk Milli Takımı atletleri şöyle:



ERKEKLER



200 metre: Ramil Guliyev



400m engelli: Yasmani Copello Escobar



Üç adım atlama: Necati Er



Çekiç atma: Özkan Baltacı



Maraton: Polat Kemboi Arıkan, Mert Girmalegesse



4×100 metre: Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, Aykut Ay, Yiğitcan Hekimoğlu, Kayhan Özer, Ramil Guliyev



20 km yürüyüş: Salih Korkmaz



KADINLAR



3000m su engelli: Tuğba Güvenç, Özlem Kaya



Maraton: Elvan Abeylegesse, Fadime Suna-Çelik



Cirit atma: Eda Tuğsuz



Gülle atma: Emel Dereli



20 km yürüyüş: Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal