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Türkiye, Bakü 2019 EYOF'a 126 sporcuyla katılacak

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 21-27 Temmuz'da düzenlenecek 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) Türkiye 9 spor dalında 126 sporcuyla mücadele edecek.

Türkiye, Bakü 2019 EYOF'a 126 sporcuyla katılacak

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 21-27 Temmuz'da düzenlenecek 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) Türkiye 9 spor dalında 126 sporcuyla mücadele edecek.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:38
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Türkiye, Bakü 2019 EYOF'a 126 sporcuyla katılacak

İSTANBUL - Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) tarafından her iki yılda bir düzenlenen ve 14-18 yaş aralığında, geleceğin yıldız sporcu adaylarının ilk kez bir Olimpik organizasyona katılma deneyimini yaşadığı Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin 15.'si, bu yıl 21-27 Temmuz'da Bakü ev sahipliğinde, 48 ülkeden 2500'ü aşkın sporcunun katılımıyla düzenlenecek.  

Türkiye Bakü 2019 EYOF'ta artistik cimnastik, atletizm, basketbol, bisiklet, güreş, judo, tenis, voleybol, yüzme dallarında 126 sporcu ile madalya mücadelesi verecek.  

GYÖR 2017'DE TÜRKİYE  

2017 yılında Macaristan'ın Györ kentinde düzenlenen bir önceki Yaz EYOF'ta Türkiye 9 spor dalında 109 sporcuyla mücadele etmiş, 5 altın, 6 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 19 madalya kazanmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Olimpiyat KomiteleriTürkiyeBaküBakü 2019 EYOF
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