Türk tekvandoculardan 60'ı altın, 229 madalya

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından 10-17 Mart tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen ve tüm kategorilerde 46 ülkeden 1590 sporcunun mücadele ettiği turnuva büyükler kategorisinde olimpik sıralamaya puan verdi. Bu kategoride 4 kıta, 41 ülkeden aralarında olimpiyat şampiyonu sporcuların da yer aldığı önemli isimler mücadele etti. Büyüklerde 16 sıklette verilen 64 madalya, 19 ülke arasında dağıldı.

Türk sporcular, 8 gün boyunca tüm kategorilere bakıldığında 60 altın, 58 gümüş, 111 bronz toplam 229 madalya kazandı. Türkiye, olimpik puanın dağıtıldığı büyükler kategorisinde 3 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 13 madalya kazandı. Türkiye'yi Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda temsil edecek olan Nafia Kuş ile Emine Gögebakan ve Görkem Polat altın madalya kazanan isimler oldu.

Milli sporcular, olimpik puanın dağıtılmadığı kategorilerden gençlerde 16 altın, 16 gümüş, 37 bronz; yıldızlarda 19 altın, 19 gümüş, 39 bronz ve poomsaede 22 altın, 20 gümüş ve 28 bronz madalya elde etti.

METİN ŞAHİN: PANDEMİ DÖNEMİNDE ÖRNEK BİR ORGANİZASYONA İMZA ATTIK

Türkiye Tekvando Federasyonu Prof. Dr. Metin Şahin, sona eren 8'inci Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Turkish Open 2021) için “Pandemi döneminde örnek bir organizasyona imza attık” dedi.

Prof. Dr. Metin Şahin, turnuvanın ardından yaptığı açıklamada, “Koronavirüs pandemisi nedeniyle yakın temas sporlarından olan tekvando çok zor günler geçirdi. Son dönemde dünya tekvandosu normalleşmeye çalışıyor. Ancak çok az sayıda uluslararası organizasyon yapılmış durumda. Şu anki şartlarda bize büyük bir güven olduğu için turnuvamız resmi programa eklendi. Pandemiye rağmen güzel bir katılım oldu. Burada her türlü tedbiri almıştık. Katılan herkes buradan çok mutlu ayrılıyor. Örnek alınacak bir organizasyona imza attık” ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin, “Özellikle büyükler kategorisi, yaklaşan Avrupa Şampiyonası ve akabinde olimpiyat kıta elemeleri ve olimpiyat oyunları öncesinde sporcular için önem taşıyordu. Burada güzel maçlar izledik. Sporcularımız önemli tecrübeler kazandılar. Turnuvada mücadele eden, başarıya ulaşan, ulaşamayan tüm sporcu kardeşlerimi, antrenörlerimizi, hakemlerimizi ve tüm emeği geçenleri kutluyorum” şeklinde konuştu.