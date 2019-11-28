Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
107126
ALTIN
269.802
DOLAR
5.7645
STERLİN
7.4390
EURO
6.3435
Türk Milli Takımı, 3 basamak yükseldi
Türk Milli Takımı, 3 basamak...
'Piyanonun altın kızı' New York'ta konser verecek
'Piyanonun altın kızı' New York'ta...
Ersun Yanal'ın çözümü hazır
Ersun Yanal'ın çözümü hazır
Uyku apnesi evlilikleri etkiliyor
Uyku apnesi evlilikleri etkiliyor
Engelleri dansla aşan milliler, göz dolduruyor
Engelleri dansla aşan milliler, göz...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türk Milli Takımı, 3 basamak yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın Kasım ayı dünya sıralamasında 3 basamak çıkarak 29'unculuğa yükseldi.

Türk Milli Takımı, 3 basamak yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın Kasım ayı dünya sıralamasında 3 basamak çıkarak 29'unculuğa yükseldi.

28 Kasım 2019 Perşembe 15:07
5 Okunma
Türk Milli Takımı, 3 basamak yükseldi

İSTANBUL - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile 0-0 berabere kalan ve Andorra'yı 2-0 mağlup ederek finallere adını yazdıran ay-yıldızlılar, 1494 puana ulaştı ve 3 basamak çıkarak 29'uncu sıraya yerleşti. FIFA'nın internet sitesinden açıklanan Kasım ayı dünya sıralamasına göre; Belçika birinci, Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sıradaki yerini korurken, bir basamak çıkan Hırvatistan 6'ncı, bir basamak düşen Portekiz ise 7'nci oldu. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 19 Aralık'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim

1 Belçika 1765 -

2 Fransa 1733 -

3 Brezilya 1712 -

4 İngiltere 1661 -

5 Uruguay 1645 -

6 Hırvatistan 1642 +1

7 Portekiz 1639 -1

8 İspanya 1636 -

9 Arjantin 1623 -

10 Kolombiya 1622 -

DHA

Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol TakımıFIFATürk Milli Takımı3 Basamak Yükseldi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ertuğrul Sağlam: Hedefimiz Samsunspor'u Süper Lig’de 6’ncı şampiyon yapmak
Ertuğrul Sağlam: Hedefimiz Samsunspor'u Süper Lig’de 6’ncı şampiyon yapmak
Ersun Yanal'ın çözümü hazır
Ersun Yanal'ın çözümü hazır
Engelleri dansla aşan milliler, göz dolduruyor
Engelleri dansla aşan milliler, göz dolduruyor
8. Business Tennis Cup'ta ödüller sahiplerini buldu
8. Business Tennis Cup'ta ödüller sahiplerini buldu
Fenerbahçe'de Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor
Demir Grup Sivasspor'da liderlik coşkusu
Demir Grup Sivasspor'da liderlik coşkusu
Galatasaray'ı 25 günde 8 maç bekliyor
Galatasaray'ı 25 günde 8 maç bekliyor
İstikbal Mobilya Kayserispor - Demir Grup Sivasspor: 1-4
İstikbal Mobilya Kayserispor - Demir Grup Sivasspor: 1-4
Galatasaray - Club Brugge maçına Slovak hakem
Galatasaray - Club Brugge maçına Slovak hakem

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans